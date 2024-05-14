Фиорентина – Наполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 17 мая
В пятницу, 17 мая, сыграют Фиорентина и Наполи в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фиорентина – Наполи
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Фиорентина
- Фиорентина – Монца : 2 – 1
- Брюгге – Фиорентина : 1 – 1
- Верона – Фиорентина : 2 – 1
- Фиорентина – Брюгге : 3 – 2
- Фиорентина – Сассуоло : 5 – 1
Последние матчи Наполи
- Наполи – Болонья : 0 – 2
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
Прогноз на матч Фиорентина – Наполи
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