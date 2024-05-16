Аленичев об РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу. 99% людей говорили, что «Зенит» станет чемпионом, но мы видим, что происходит. Интерес вырос, интрига сохранится до 30-го тура»
Дмитрий Аленичев считает, что смена чемпиона положительно скажется на РПЛ.
«99% людей перед началом сезона говорили о том, что «Зенит» станет чемпионом за пять туров до конца. Но мы видим, что сейчас происходит. Думаю, что возможная смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу.
Это будет говорить о том, что каждая команда, в том числе «Зенит», может потерять очки в матче с любым соперником, даже из нижней части турнирной таблицы. Интерес к РПЛ вырос, интрига сохранится до 30-го тура», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Если бы конкуренты были чутка посильнее, вопросов с новым чемпионом уже бы не было.
А так, даже разобранный Зенит пока что претендует на 1-ое место.
Чтобы интерес был выше
Долой этот спорт, честное беспристрастное судейство и тд. Главное же интересу людей угодить.