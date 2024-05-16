Аленичев об РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу. 99% людей говорили, что «Зенит» станет чемпионом, но мы видим, что происходит. Интерес вырос, интрига сохранится до 30-го тура»

Дмитрий Аленичев считает, что смена чемпиона положительно скажется на РПЛ.

«99% людей перед началом сезона говорили о том, что « » станет чемпионом за пять туров до конца. Но мы видим, что сейчас происходит. Думаю, что возможная смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу.

Это будет говорить о том, что каждая команда, в том числе «Зенит», может потерять очки в матче с любым соперником, даже из нижней части турнирной таблицы. Интерес к вырос, интрига сохранится до 30-го тура», – сказал бывший главный тренер « ».