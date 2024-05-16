Артета вернулся в Испанию в 2004-м, узнав о разводе родителей: «Я чувствовал себя виноватым и хотел их воссоединить. Это была катастрофа, у меня ничего не получалось»

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Микель Артета премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, как пытался сохранить брак своих родителей.

Бывший полузащитник, а ныне главный тренер «Арсенала» рассказал, что решил перейти в «Реал Сосьедад» из «Рейнджерс», потому что узнал, что его родители хотят развестись.

Артета вернулся в Испанию в 2004 году. 

«Я чувствовал себя виноватым. Я не знал, было ли это из-за меня, из-за того, что я пытался осуществить свою мечту. Я чувствую большую ответственность за это.

Я никогда не считал, что решение [вернуться в Испанию] было правильным, но у меня был долг, я хотел воссоединить своих родителей и свою семью.

Это была катастрофа. В этом смысле у меня ничего не получалось. Я не чувствовал связи ни с кем в тот момент», – сказал Артета

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошо, что потом ушёл в Эвертон и там стал звездой
0
0
0
И что в итоге? Предотвратил развод своих отцов Микель?
0
0
0
Наивный Микель... Если между людьми швах, то никто это кроме них самих уже не склеит.
0
0
0
Ответ alessandroma
Хорошо, что потом ушёл в Эвертон и там стал звездой
Такая себе звезда конечно, Гравесен покруче будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий