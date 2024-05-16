Артета вернулся в Испанию в 2004-м, узнав о разводе родителей: «Я чувствовал себя виноватым и хотел их воссоединить. Это была катастрофа, у меня ничего не получалось»
Микель Артета рассказал, как пытался сохранить брак своих родителей.
Бывший полузащитник, а ныне главный тренер «Арсенала» рассказал, что решил перейти в «Реал Сосьедад» из «Рейнджерс», потому что узнал, что его родители хотят развестись.
Артета вернулся в Испанию в 2004 году.
«Я чувствовал себя виноватым. Я не знал, было ли это из-за меня, из-за того, что я пытался осуществить свою мечту. Я чувствую большую ответственность за это.
Я никогда не считал, что решение [вернуться в Испанию] было правильным, но у меня был долг, я хотел воссоединить своих родителей и свою семью.
Это была катастрофа. В этом смысле у меня ничего не получалось. Я не чувствовал связи ни с кем в тот момент», – сказал Артета.