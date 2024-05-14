Сочи – Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Сочи и Краснодар в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сочи – Краснодар
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Последние матчи Сочи
- Сочи – Пари НН : 6 – 1
- Динамо – Сочи : 3 – 2
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- Сочи – Урал : 2 – 2
Последние матчи Краснодар
- Спартак – Краснодар : 1 – 0
- Краснодар – Ахмат : 0 – 1
- Крылья Советов – Краснодар : 0 – 0
- Краснодар – Балтика : 3 – 2
- Краснодар – Факел : 2 – 0
Прогноз на матч Сочи – Краснодар
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