Сочи – Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 18 мая

В субботу, 18 мая, сыграют Сочи и Краснодар в 29 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Краснодар

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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