Динамо Москва – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Динамо Москва и Крылья Советов в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Последние матчи Динамо Москва
- Балтика – Динамо : 2 – 3
- Динамо – Сочи : 3 – 2
- Динамо – Спартак : 0 – 2
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
Последние матчи Крылья Советов
- Крылья Советов – Ахмат : 0 – 2
- Оренбург – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Краснодар : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
Прогноз на матч Динамо Москва – Крылья Советов
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