На защитника «Енисея» Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после драки

На игрока «Енисея» составили административный протокол после драки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты клуба лиги подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» составлен административный протокол.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», – сообщили в правоохранительных органах.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»