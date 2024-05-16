На защитника «Енисея» Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после драки

Теги Владимир Хозин происшествия Первая лига Енисей Футбол

На игрока «Енисея» составили административный протокол после драки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты клуба Первой лиги  подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» составлен административный протокол. 

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», – сообщили в правоохранительных органах.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

3 комментария
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Бардабыхин отмазался чтоли
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То есть попытки защититься от жирдяя который повалил тебя и дубасит по лицу теперь называются мелким хулиганством? Яснопонятно.
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Ответ Дядя ТУРА
Бардабыхин отмазался чтоли
Бардыбахин если пойдёт, то по уголовке, что тут называют "по поводу конфликта проводится доследственная проверка". Не случайно уже отказывается комментировать происходящее - хотя бы адвокат появился.

Драка/причинение вреда не составляет состав мелкого хулиганства, где "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам"
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