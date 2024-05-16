На защитника «Енисея» Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после драки
На игрока «Енисея» составили административный протокол после драки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты клуба Первой лиги подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».
На защитника «Енисея» составлен административный протокол.
«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», – сообщили в правоохранительных органах.
Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»
Драка/причинение вреда не составляет состав мелкого хулиганства, где "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам"