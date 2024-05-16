Джонсон о Слоте: «По стопам Клоппа пройти трудно, но если он повторит футбол «Фейеноорда» в «Ливерпуле», может получиться. Раз его стиль сравнивают с Пепом, значит, он что-то делает правильно»

Глен Джонсон поделился мыслями об Арне Слоте в «Ливерпуле».

– Вы рады, что станет следующим тренером «Ливерпуля»?

– Есть вопросы. Он проделал фантастическую работу в «Фейеноорде», они заняли второе место в Эредивизи, они играют в отличный футбол, и он унаследует команду лучше той, что у него есть сейчас. Так что если он сможет повторить футбол « » в « », то у него может получиться, но ему будет трудно пойти по стопам .

– Какие, на ваш взгляд, самые большие проблемы стоят перед Слотом на «Энфилде»?

– Ожидания всех и каждого. «Ливерпуль» участвует во всех турнирах уже, кажется, очень давно, и люди будут ожидать того же при Слоте. Если ему дадут время и будут терпеливы с ним, то нет причин, по которым у него ничего не получится. Это большой вызов для него.

– Как вы думаете, что можно будет считать успехом для Слота в «Ливерпуле» в следующем сезоне, если он будет назначен?

– Я все еще думаю, что они будут конкурировать, мы не знаем, будет ли это гонка трех или двух лошадей за титул Премьер-лиги в следующем сезоне, но я определенно верю, что «Ливерпуль» будет близок к этому. Тем не менее, я считаю, что люди будут уверены в том, что они обеспечат себе топ-4, учитывая, что это будет его первый сезон.

– Вас воодушевляет то, что вы слышали о стиле управления Слота и сравнениях с Пепом Гвардиолой?

– Безусловно. Если чей-то стиль сравнивают с Пепом, значит, он что-то делает правильно. Если они будут играть в такой футбол, то игроки будут получать от него удовольствие, а учитывая, что некоторые из них мирового класса, вы получите от них дополнительный процент результативности. Если кого-то сравнивают с , значит, он определенно что-то делает правильно, – сказал бывший защитник «Ливерпуля» .