Гордон о ВАР: «Судья может ошибаться, но в чем тогда смысл ВАР, он должен исправлять ошибки. Амрабат наступает мне на ахилл, мы продолжаем играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Роберт Джонс судья видеоповторы Энтони Гордон Джарред Джиллетт Футбол

Энтони Гордон выразил недовольство работой ВАР.

В перенесенном матче 34-го тура «МЮ» на своем поле победил «Ньюкасл» (3:2). Полузащитник «сорок» выразил возмущение тем, что арбитр матча Роберт Джонс и ассистент на ВАР Джарред Джиллетт проигнорировали эпизод, в котором Софьян Амрабат зацепил его в штрафной площади.

«[Моя лодыжка] очень болит. Не уверен, что она будет в порядке. Я просмотрел момент, и это был явный пенальти. Иногда судья может принимать неправильные решения, но я не понимаю, в чем тогда смысл ВАР. Он должен исправлять ошибки.

Амрабат наступает мне на ахилл, а затем толкает меня в спину. Каземиро получает мяч, но перед этим совершает два фола. Я просто не вижу смысла [в ВАР]. Поэтому я не стал сразу же апеллировать к судье, хотел подождать, пока ВАР проверит. Вы могли видеть, как я говорю партнерам, что это явный пенальти. Но мы продолжили играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?

На самом деле мне очень нравится [ВАР], мне нравится сама идея. Она должна помогать, но она не работает. У нас постоянно слишком много ошибок. Мы сами упустили много моментов, чтобы винить кого-то еще, но мы могли повести в счете 1:0, и игра бы поменялась.

Это явная и очевидная ошибка. Я не знаю, как можно так ошибиться. Либо избавьтесь от этого, либо станьте лучше, все просто», – сказал полузащитник «Ньюкасла».

Ряд клубов АПЛ, включая представителей «большой шестерки», проголосуют за сохранение ВАР. Они считают, что технология помогает, а не мешает

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17 комментариев
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да в целом и не важно, что там с лодыжкой и с гетрами, если в принципе фол был
я так и не понял, почему это не пенальти
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К судье в поле вопросов нет, с определенных ракурсов казалось, что все чисто. Тут уже какая то специальная дискредитация вар идет, там за мониторами челы либо профнепригодны, либо с какой то целью спецом не замечают какие то моменты.
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Я не понимаю, как можно посмотреть повтор и принять решение, что это не фол. Для чего вам комната с десятком мониторов и тремя арбитрами?
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Пенка чистая. Высматривали только достал первым мяч Каземиро или нет. А на Амрабата всем на Варе было пофиг.
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Ответ sintenced
Я не понимаю, как можно посмотреть повтор и принять решение, что это не фол. Для чего вам комната с десятком мониторов и тремя арбитрами?
может они там кино годное смотрят, или сериал какой?
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Нарушение было
Аналогичное бредовое решение (только уже назначить пенальти) принималось в последних матчах МЮ против Челси и Ливерпуля
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Ответ Евгений Сидоров
Пенка чистая. Высматривали только достал первым мяч Каземиро или нет. А на Амрабата всем на Варе было пофиг.
Очень похоже на то. Но тогда люди на ВАР профнепригодны. Как они туда попали?
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Создатели ВАР: «Ты был избранником! Предрекали, что ты будешь бороться со злом, а не примкнешь к нему!»
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За разорванную гетру надо удалять. Да и уголовное дело заводить за умышленное повреждение чужого имущества.
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Одна из проблем в том, что это всё не прозрачно. Мы не знаем, что творится в комнате ВАР. Мы не знаем, что именно они рассматривают, пока нам показывают повтор моментов, а то и вообще идет игра. Мы даже не можем быть уверены, что там сидят профессиональные футбольные люди.

Транслируйте картинку из комнаты, пускайте в эфир переговоры судей и объясняйте принятые решения. Тогда и сами учиться будете, и у других вопросов будет всё меньше.
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Потому что британский ВАР сделан, чтобы комфортно пить вечерний чай за монитором. А игру и главный прекрасно отсудит.
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Ответ Хызыр
К судье в поле вопросов нет, с определенных ракурсов казалось, что все чисто. Тут уже какая то специальная дискредитация вар идет, там за мониторами челы либо профнепригодны, либо с какой то целью спецом не замечают какие то моменты.
И то и другое. Иначе не обьяснишь такие ляпы ВАРа.
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Ответ Jan Paskel
может они там кино годное смотрят, или сериал какой?
Единственное объяснение. Пусть тогда хоть после матча рассказывают, понравилось или нет, стоит ли смотреть и т.п.
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