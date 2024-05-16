Гордон о ВАР: «Судья может ошибаться, но в чем тогда смысл ВАР, он должен исправлять ошибки. Амрабат наступает мне на ахилл, мы продолжаем играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?»

Энтони Гордон выразил недовольство работой ВАР.

В перенесенном матче 34-го тура « » на своем поле победил «Ньюкасл» (3:2). Полузащитник «сорок» выразил возмущение тем, что арбитр матча Роберт Джонс и ассистент на ВАР Джарред Джиллетт проигнорировали эпизод, в котором Софьян Амрабат зацепил его в штрафной площади.

«[Моя лодыжка] очень болит. Не уверен, что она будет в порядке. Я просмотрел момент, и это был явный пенальти. Иногда судья может принимать неправильные решения, но я не понимаю, в чем тогда смысл ВАР. Он должен исправлять ошибки.

Амрабат наступает мне на ахилл, а затем толкает меня в спину. Каземиро получает мяч, но перед этим совершает два фола. Я просто не вижу смысла [в ВАР]. Поэтому я не стал сразу же апеллировать к судье, хотел подождать, пока ВАР проверит. Вы могли видеть, как я говорю партнерам, что это явный пенальти. Но мы продолжили играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?

На самом деле мне очень нравится [ВАР], мне нравится сама идея. Она должна помогать, но она не работает. У нас постоянно слишком много ошибок. Мы сами упустили много моментов, чтобы винить кого-то еще, но мы могли повести в счете 1:0, и игра бы поменялась.

Это явная и очевидная ошибка. Я не знаю, как можно так ошибиться. Либо избавьтесь от этого, либо станьте лучше, все просто», – сказал полузащитник « ».

Ряд клубов АПЛ, включая представителей «большой шестерки», проголосуют за сохранение ВАР. Они считают, что технология помогает, а не мешает