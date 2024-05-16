Атаманенко о работе в «Спартаке»: «Горжусь временем, которое там провел. При таком давлении – это лучшая школа в России. Мы многое сделали, но мало об этом рассказали, фокус был на достижении целей, а не на пиаре»
Александр Атаманенко высказался о своем периоде работы в «Спартаке».
Ранее Атаманенко занимал пост коммерческого директора московского клуба.
– Как считаете спустя время, что вам удалось в «Спартаке», а что нет?
– Горжусь временем, которое там провел. Когда-то меня многому научил «Шахтер». Собственно, благодаря этому опыту меня Наиль Камильевич (Измайлов – Спортс) и позвал в Москву.
Работа в «Спартаке» – это что-то особенное. Я существенно развил свои знания о работе в клубе по разным направлениям. Тем более при таком максимальном давлении, как в «Спартаке». Лучшая школа в России, которая только возможна.
Что изменил бы спустя время? Мы с Наилем Камильевичем сходимся во мнении, что многое сделали, но мало об этом рассказали. Фокус во время работы в «Спартаке» был на внедрении и достижении целей, а не на пиаре проделанной работы, – сказал исполнительный директор ФНЛ.