Хау о ВАР: «Я из той эпохи, когда судья принимает решение. Я бы сохранил ВАР для офсайдов, но хочу, чтобы арбитры имели больше власти»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Эдди Хау видеоповторы Футбол

Эдди Хау высказался о необходимости ВАР.

Ранее The Athletic сообщил, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

Позднее появилась информация, что несколько клубов АПЛ, в том числе входящих в «большую шестерку», намерены проголосовать за сохранение ВАР. 

«Я из той эпохи, когда судья принимает решение, и я его поддерживаю.

Возможно, я бы сохранил его [ВАР] в случае с офсайдами, но я хочу, чтобы судьи имели больше власти», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

Гордон о ВАР: «Судья может ошибаться, но в чем тогда смысл ВАР, он должен исправлять ошибки. Амрабат наступает мне на ахилл, мы продолжаем играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?»

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5 комментариев
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Сколько лет Хау, что он говорит о себе "из той эпохи"?
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Систему точно надо менять, в нынешнем виде это просто фикция. Ещё и судьи перестали брать на себя ответственность, ожидая, что там на ВАР скажут.
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А у судей сейчас какие то проблемы с властью? Офсайд смотрится по линии, все остальное решает исключительно главный арбитр. Разница лишь в том, что сейчас он может проверить некоторые свои решения, все остальное не поменялось.
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Вар нужно усовершенствовать а не убирать !
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Ответ arspurs9
А у судей сейчас какие то проблемы с властью? Офсайд смотрится по линии, все остальное решает исключительно главный арбитр. Разница лишь в том, что сейчас он может проверить некоторые свои решения, все остальное не поменялось.
Ассистент на ВАР решает, что показать судье. И если он решит показать там, где не видно, то и судья ничего не увидит.
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