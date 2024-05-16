Хау о ВАР: «Я из той эпохи, когда судья принимает решение. Я бы сохранил ВАР для офсайдов, но хочу, чтобы арбитры имели больше власти»

Эдди Хау высказался о необходимости ВАР.

Ранее The Athletic сообщил, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

Позднее появилась информация, что несколько клубов , в том числе входящих в «большую шестерку», намерены проголосовать за сохранение ВАР.

«Я из той эпохи, когда судья принимает решение, и я его поддерживаю.

Возможно, я бы сохранил его [ВАР] в случае с офсайдами, но я хочу, чтобы судьи имели больше власти», – сказал главный тренер « ».

Гордон о ВАР: «Судья может ошибаться, но в чем тогда смысл ВАР, он должен исправлять ошибки. Амрабат наступает мне на ахилл, мы продолжаем играть, а у меня разорвана гетра. Как такое возможно?»