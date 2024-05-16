ФИФА обяжет все ассоциации внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы. Игроки смогут сигнализировать об оскорблениях специальным жестом

ФИФА объявила о новых мерах по борьбе с расизмом в футболе.

ФИФА сообщила, что обяжет все национальные ассоциации, входящие в состав организации, внести в дисциплинарные кодексы статью о санкциях за проявление расизма, включая прекращение матча.

Теперь любой игрок, повергшийся расистским оскорблениям, сможет проинформировать об этом судей, показав специальный жест. Матч может быть прекращен, если случаи расизма повторятся три раза.

В ФИФА отметили, что «будет добиваться признания расизма уголовным преступлением во всех странах мира, а там, где он уже является преступлением, будет добиваться судебного преследования со всей строгостью, которой он заслуживает».

Кроме того, организация совместно с правительствами будет продвигать образовательные программы, направленные на искоренение расизма в школах. Также будет создана комиссия по борьбе с расизмом, состоящая из бывших футболистов.