ФИФА обяжет все ассоциации внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы. Игроки смогут сигнализировать об оскорблениях специальным жестом

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ФИФА объявила о новых мерах по борьбе с расизмом в футболе.

ФИФА сообщила, что обяжет все национальные ассоциации, входящие в состав организации, внести в дисциплинарные кодексы статью о санкциях за проявление расизма, включая прекращение матча. 

Теперь любой игрок, повергшийся расистским оскорблениям, сможет проинформировать об этом судей, показав специальный жест. Матч может быть прекращен, если случаи расизма повторятся три раза. 

В ФИФА отметили, что «будет добиваться признания расизма уголовным преступлением во всех странах мира, а там, где он уже является преступлением, будет добиваться судебного преследования со всей строгостью, которой он заслуживает». 

Кроме того, организация совместно с правительствами будет продвигать образовательные программы, направленные на искоренение расизма в школах. Также будет создана комиссия по борьбе с расизмом, состоящая из бывших футболистов. 

36 комментариев
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Жестом от всего сердца
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надеюсь не от сердца к солнцу этот жест
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
А какое отношение современные негры, имет к тем, кто был в рабстве ? С чего вдруг, страна , которая не занималась рабовладение, должна перед ними расстилается ? К примеру, Россия к рабству не имеет отношения. С чего вдруг, мы должны называть их не неграми , а афроамериканцами ? Пусть, те , кто их притеснял, сами живут со своими тараканами в голове.
+10
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+8
Ответ pit4er
Жестом от всего сердца
к самому солнцу
+9
-3
+6
Почему расизм относится только по отношению к неграм ?
+8
-3
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Сейчас начнется, и по поводу и без повода
винисиус с этими жестами будет бегать по полю с мячом)
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
Простых русских тоже в рабстве держали. Крепостное право называлось. Но русские освоили космос и мирный атом, а негры до сих пор ноют.
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
Что-то я не помню, чтобы когда Костича/Влаховича обзывали цыганом открывали дисциплинарку/поднимался шум.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
чант "Зенит-чемпион"
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Вообще фифа что то серьёзное делает? фифа как и оон, без толку.
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Жесты должны различаться, а то все будут думать, что на поле только негры.
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Конкурс жестов организовать мы попросим.
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Жест будет очищающий банан от кожуры?
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Есть видео с жестом футболиста о расизме ?
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Ответ Любитель побеждать
Членом
здесь девушки тоже читают!!)))
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Членом
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Ответ NoThanks
Есть у меня идеи по жесту :)))
тоже так подумал)
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Ответ ZenitFan
Ты больной ? Какое отношение крепостное право имеет к рабовладение ? Негров с Африки везли как скот и продавали на рынке. Совсем у ципсо с головой плохо .
Почитайте хотя бы классику. Путешествие из Петербурга в Москву. Радищев довольно хорошо описал куплю-продажу людей в царской России.
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Ответ ZenitFan
Комментарий удален модератором
Крепостного права в России не было, умник? Это как бы наша история. И то, что простые мужики смогли освоить космос и мирный атом об этом забыть надо?
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
Ирландцев тоже массово держали. Они стоили дешевле негров. В Англии есть пабы с табличками. Вход закрыт. Собакам и Ирландцам.
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Ответ ruzhio
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ ZenitFan
А какое отношение современные негры, имет к тем, кто был в рабстве ? С чего вдруг, страна , которая не занималась рабовладение, должна перед ними расстилается ? К примеру, Россия к рабству не имеет отношения. С чего вдруг, мы должны называть их не неграми , а афроамериканцами ? Пусть, те , кто их притеснял, сами живут со своими тараканами в голове.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А что насчёт того, чтобы доказывать эти случаи предполагаемого расизма ? Или просто любой ниггэ в любую минуту сможет показать жест, и матчи будут прекращаться ? Ну ок )
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Точным указанием руки на фаната с верхнего яруса, оскорбляющего игроков🎅🏿
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Ответ Евгений Сидоров
А если игрок услышал(или якобы услышал), а судья не услышал. На слово поверить?
Разумеется. Иначе судью тоже в расисты запишут.
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мало нам задержек на ВАР теперь еще и па расизм будут а можно весь список? что конкретно считается расизмом ? маскаляку на гиляку- это расизм? но чето уефа молчит..
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Винисиусу придется привязывать руки )
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Хоть бы один Белый игрок сказал, что бы расизм и его назвали (обозвали) снежком))))
Интересно, как переобуваться будут))))
Или просто оштрафуют Белого игрока?))))
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