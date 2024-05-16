«Динамо» интересуется Луневым. Контракт вратаря с «Карабахом» истекает летом (Иван Карпов)

Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в трансфере голкипера « » заинтересовано « ». является приоритетным кандидатом бело-голубых для усиления вратарской позиции.

С 2017 по 2021 год Лунев играл в за «Зенит», после чего перешел в «Байер».

Контракт 32-летнего футболиста с «Карабахом» рассчитан до конца этого сезона.