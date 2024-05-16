«Динамо» интересуется Луневым. Контракт вратаря с «Карабахом» истекает летом (Иван Карпов)
Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в трансфере голкипера «Карабаха» заинтересовано «Динамо». Лунев является приоритетным кандидатом бело-голубых для усиления вратарской позиции.
С 2017 по 2021 год Лунев играл в РПЛ за «Зенит», после чего перешел в «Байер».
Контракт 32-летнего футболиста с «Карабахом» рассчитан до конца этого сезона.
С каких пор Тибо в Карабахе играет ?! :)
Есть ощущение, что возьмут Помазуна, в ЦСКА ему дорога уже закрыта, опыт в РПЛ большой, да и кипер сильный