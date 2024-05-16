«Динамо» интересуется Луневым. Контракт вратаря с «Карабахом» истекает летом (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев может вернуться в чемпионат России.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в трансфере голкипера «Карабаха» заинтересовано «Динамо». Лунев является приоритетным кандидатом бело-голубых для усиления вратарской позиции. 

С 2017 по 2021 год Лунев играл в РПЛ за «Зенит», после чего перешел в «Байер». 

Контракт 32-летнего футболиста с «Карабахом» рассчитан до конца этого сезона. 

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зачем он нужен в 32 года второго шунина брать 🤬🤬🤬
+19
-5
+14
Ответ ДоброеУхо
а Шунин?
Легенда
+15
-1
+14
Скоро Латышонка подписать можно будет. Не верю, что Балтика останется в РПЛ.
+9
-1
+8
Да ну, вы серьёзно? К 32-м годам один сезон основным в Карабахе? У нас свой такой Лещук есть и ему 28.
+8
-2
+6
Да вот из Балтики купите Латышонка, один из лучших в Рпл в сезоне
+6
0
+6
Агкацева бы из Краснодара вытащить, а не дедов искать
+7
-1
+6
Да подпишите вы уже нормального вратаря, Господи. Зачем очередной сбитый летчик? Попробуйте с ЦСКА по Помазуну договориться, раз там ставку на Торопа делают, да хоть Расулову дайте шанс из молодежки, все лучше Лещука или Лунева
+5
0
+5
Лунин нужен, не Лунёв))
+6
-1
+5
Ответ Хызыр
Лунев ща Куртуа вытеснил, зачем ему Динамо?🗿
А причем тут Лунёв и Куртуа ?!
С каких пор Тибо в Карабахе играет ?! :)
+4
0
+4
Ответ Kemal Gul
Да подпишите вы уже нормального вратаря, Господи. Зачем очередной сбитый летчик? Попробуйте с ЦСКА по Помазуну договориться, раз там ставку на Торопа делают, да хоть Расулову дайте шанс из молодежки, все лучше Лещука или Лунева
Лучше с Балтикой торги начать по Латышонку,пока другие не увели.
+4
-1
+3
Ответ ДоброеУхо
а Шунин?
На пенсию вместе с луневым 👌👌👌
+3
0
+3
вратарь не плохой, но не орел)
+3
0
+3
Опять сбитых лётчиков подбираем.
+3
-1
+2
Ответ Хызыр
Лунев ща Куртуа вытеснил, зачем ему Динамо?🗿
В Реале Лунин, а не Лунев. Перегрелся на солнышке что ли?
+2
0
+2
Ответ Буриков Василий
Лунин нужен, не Лунёв))
Наверное перепутали или скорее Карпов напутал, слышал звон и не знает где он)))
+2
0
+2
Опять Лунева с Луниным перепутали…
+2
0
+2
Какой нахрен Лунёв, совсем идиоты что ли?
+2
0
+2
Есть Латышонок, есть Помазун, есть Агкацев... А они Лунёва. Ну и почему? Типа у него бекграунд богаче? Зенит, Байер, сборная (не знаю, Карабах можно к этому бекграунду отнести?).
+2
0
+2
а Шунин?
+2
-1
+1
Ответ Dinamik1
Кот в мешке. 32 года многовато. Но на пару сезонов вполне.
Для вратаря это самый сок. 3-4 года легко может еще поиграть.
+1
0
+1
Зачем нужен это старпер тем более с болотным прошлым ?
+2
-1
+1
Динамо бы из Краснодара Агкацева выдернуть
+1
0
+1
Искать вратаря действительно надо.
+1
0
+1
Нет,нет, НЕТ!!!!Латышонок интересен
+2
-1
+1
Кот в мешке. 32 года многовато. Но на пару сезонов вполне.
0
0
0
Я бы всё же обратил внимание на вратарей Балтики, Оренбурга и второго вратаря Краснодара. Лунёв конечно лучше Лещука и Шунина, но это не говорит о том, что он прям отличный вратарь.
0
0
0
Кипер нам конечно очень нужен и Лунёв не самый плохой, но 32 года 🤷🏼‍♂️ - на один сезон что-ли ?!
0
0
0
Хотелось бы кого-то помоложе, конечно
Есть ощущение, что возьмут Помазуна, в ЦСКА ему дорога уже закрыта, опыт в РПЛ большой, да и кипер сильный
+1
-1
0
Лучше б Агатцевым из Краснодара интересовались …
0
0
0
Ответ Pertinax Gandi
Да ну, вы серьёзно? К 32-м годам один сезон основным в Карабахе? У нас свой такой Лещук есть и ему 28.
Лещук пусть к своим, к мясным едет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий