В Нидерландах судья удалил трех игроков одной команды за матч и отпраздновал победу в 4-м дивизионе с ее соперниками. Его отстранили пожизненно

В Нидерландах судью пожизненно дисквалифицировали за празднование с командой.

В матче 4-го дивизиона Нидерландов между «Сент-Джоджем» и «Де Валкеном» судья Ян Смит удалил трех игроков гостей и добавил 15 минут ко второму тайму. Вратарь хозяев забил гол в компенсированное время, сравняв счет. Одного очка команде хватило, чтобы гарантировать себе победу в чемпионате.

После матча арбитр присоединился к празднованиям игроков «Сент-Джорджа». Он спел песню на сцене и поднял трофей лиги.

За это Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пожизненно отстранил 61-летнего судью от работы. Смит не согласен с таким решением: «Я просто спел песню и поднял трофей один раз. Это единственное, что я могу сказать. Мне слишком грустно, чтобы передать это словами», – сказал судья.