В Нидерландах судья удалил трех игроков одной команды за матч и отпраздновал победу в 4-м дивизионе с ее соперниками. Его отстранили пожизненно

Теги высшая лига Нидерланды судьи Футбол

В Нидерландах судью пожизненно дисквалифицировали за празднование с командой.

В матче 4-го дивизиона Нидерландов между «Сент-Джоджем» и «Де Валкеном» судья Ян Смит удалил трех игроков гостей и добавил 15 минут ко второму тайму. Вратарь хозяев забил гол в компенсированное время, сравняв счет. Одного очка команде хватило, чтобы гарантировать себе победу в чемпионате. 

После матча арбитр присоединился к празднованиям игроков «Сент-Джорджа». Он спел песню на сцене и поднял трофей лиги.

За это Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пожизненно отстранил 61-летнего судью от работы. Смит не согласен с таким решением: «Я просто спел песню и поднял трофей один раз. Это единственное, что я могу сказать. Мне слишком грустно, чтобы передать это словами», – сказал судья. 

16 комментариев
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Вообще же никак не спалился. Непонятно, за что отстранили?
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На первенстве школы у нас такой же случай был, тогда мы подкупили судью старшеклассника обедом в столовке.
+13
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Фамилия судьи случайно не Ван де Казарцев?
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Шикарный скетч!!!
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Отечественные судьи намного профессиональнее, они так сильно не палятся
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если правда всё так и было, такое надо переигрывать, имхо
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Пожизненно отстранить от судейства в 61 год. Какая там у них продолжительность жизни?
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Ну в этом случае надо отменять результат матча и назначать переигровку. Или технарь друзьям судьи.
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Ответ Mohnatiy
Вообще же никак не спалился. Непонятно, за что отстранили?
А это может быть доказательством его вины ?
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А еще он колдун.
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Просчитался, но где?
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Фамилия судьи не Майкл Оливер случаем?))
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Админересурс
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Ответ Yobo
На первенстве школы у нас такой же случай был, тогда мы подкупили судью старшеклассника обедом в столовке.
Мда, каким-то он юношей был с низкой социальной отвественностью.
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Ответ Balt
Мда, каким-то он юношей был с низкой социальной отвественностью.
Тарелочник
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Ответ Константин Эсперов
А это может быть доказательством его вины ?
судьям запрещают любые взаимодействия с клубами
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