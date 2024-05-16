Александр Кульчий: «Я человек самогонорожденного поколения. Брал мозгами и мобильностью – в 36 мог носиться весь матч. Сейчас у молодых нет здоровья – и ведь даже не курят»
Александр Кульчий рассказал о вредных привычках и здоровье.
– Долматов говорил про вас: «В некоторых играх Кульчий пробегает по 13 километров. Пусть кто-нибудь другой столько набегает». Откуда в 36 лет в вас было столько здоровья?
– Природа. Я человек самогонорожденного поколения (смеется). Олег Васильевич на разборах постоянно подтравливал: «Вот Кульчий – вроде старый, медленный. А не поставишь его – и игры нет». Я брал мозгами и мобильностью – мог носиться весь матч даже в 36 лет. Раньше в этом возрасте нормально бегали, а сейчас даже у молодых нет здоровья.
– При том что не пьют.
– Да. И ведь даже не курят. Хоть бы кто зашел за автобус подымить.
– А вы курили?
– Да. Всю карьеру.
– Сейчас тоже?
– Да.
– Бросать не собираетесь?
– Один раз пробовал бросить. Продержался восемь месяцев, но так хреново себя чувствовал, что в итоге снова начал, – сказал экс-игрок сборной Беларуси.
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Я был зачат на чердаке.
Тогда на всех резины не хватало,
И я родился в злобе и тоске.
Когда подрос, играл в футбол и прятки,
Кидал ножи в обшарпанную дверь.
Когда бежал по полю, мои сверкали пятки,
А молодые, и не курят даже, но нет здоровьечка у них теперь.
Наверное, очередной бастард)