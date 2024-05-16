Александр Кульчий: «Я человек самогонорожденного поколения. Брал мозгами и мобильностью – в 36 мог носиться весь матч. Сейчас у молодых нет здоровья – и ведь даже не курят»

Теги Александр Кульчий премьер-лига Россия сборная Беларуси по футболу Здоровье Футбол

Александр Кульчий рассказал о вредных привычках и здоровье.

– Долматов говорил про вас: «В некоторых играх Кульчий пробегает по 13 километров. Пусть кто-нибудь другой столько набегает». Откуда в 36 лет в вас было столько здоровья?

– Природа. Я человек самогонорожденного поколения (смеется). Олег Васильевич на разборах постоянно подтравливал: «Вот Кульчий – вроде старый, медленный. А не поставишь его – и игры нет». Я брал мозгами и мобильностью – мог носиться весь матч даже в 36 лет. Раньше в этом возрасте нормально бегали, а сейчас даже у молодых нет здоровья.

При том что не пьют.

– Да. И ведь даже не курят. Хоть бы кто зашел за автобус подымить.

А вы курили?

– Да. Всю карьеру.

– Сейчас тоже?

– Да.

Бросать не собираетесь?

– Один раз пробовал бросить. Продержался восемь месяцев, но так хреново себя чувствовал, что в итоге снова начал, – сказал экс-игрок сборной Беларуси.

Кульчий о 90-х: «ЦСКА дал 10 тысяч долларов подъемных. Пришел домой, раскидал деньги по квартире. Для меня это была нереальная сумма»

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14 комментариев
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Самогонорожденный - это персонаж из Скайрима? Я просто не играл
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Я вышел родом с белорусского квартала,
Я был зачат на чердаке.
Тогда на всех резины не хватало,
И я родился в злобе и тоске.
Когда подрос, играл в футбол и прятки,
Кидал ножи в обшарпанную дверь.
Когда бежал по полю, мои сверкали пятки,
А молодые, и не курят даже, но нет здоровьечка у них теперь.
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Ответ pyritanza
Самогонорожденный - это персонаж из Скайрима? Я просто не играл
Из Игры Престолов. Троюродный кузен Дейнерис Бурерождённой
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Ответ Клименко
Чувачок не понимает, что если бы придерживался режима и работал над собой, играл бы не в российских середняках, а во французских и испанских. Какие же футболисты тупые
Смешно читать твои комментарии Вася. Этот, как ты выразился "чувачок" отец троих детей, как минимум. Поуважительнее относись
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Это вы откровений Гены Тумиловича не слышали.
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Ответ Клименко
Какие дети, причем тут это? Оцениваю Кульчия как футболиста. Если он гордится своей ограниченностью и безграмотностью в карьере, то он точно тупой футболист
кто ты такой, чтобы кого-то оценивать))))))))))))))))))))))))
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И ведь даже не курят 😂😂
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они, может, и курят, но другое🙄
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Как говорил персонаж Аркадия Райкина: "Пить, курить и говорить я научился одновременно".
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Из Игры Престолов. Троюродный кузен Дейнерис Бурерождённой
Чот маловато титулов для родственника дражайшей Дейнерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, Королевы Миэрина, Королевы Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающей Оковы и Матери Драконов.
Наверное, очередной бастард)
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Ответ SuperStarrrr
Смешно читать твои комментарии Вася. Этот, как ты выразился "чувачок" отец троих детей, как минимум. Поуважительнее относись
Какие дети, причем тут это? Оцениваю Кульчия как футболиста. Если он гордится своей ограниченностью и безграмотностью в карьере, то он точно тупой футболист
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