Президент «Рубина» о продлении Рахимова: «Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие. Вы узнаете об этом чуть позже»
Марат Сафиуллин оценил перспективы Рашида Рахимова в «Рубине».
– Насколько твердые перспективы у Рашида Рахимова в «Рубине»?
– Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие.
– Контракт уже подписан?
– Вы узнаете об этом чуть позже, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.
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