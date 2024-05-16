Президент «Рубина» о продлении Рахимова: «Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие. Вы узнаете об этом чуть позже»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Футбол

Марат Сафиуллин оценил перспективы Рашида Рахимова в «Рубине».

Насколько твердые перспективы у Рашида Рахимова в «Рубине»?

– Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие.

Контракт уже подписан?

– Вы узнаете об этом чуть позже, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Рахимов о новом контракте с «Рубином»: «Ничего пока еще не подписано. Но постоянно общаемся с президентом клуба» 

Федотов, вероятно, возглавит «Рубин». В ЦСКА его может сменить Игнашевич («РБ Спорт»)

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2 комментария
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Вы там главное лидеров не продайте. А то с баном и без усилений Рубину будет невероятно сложно.
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Я ж говорил что про Федотова это бред
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