Президент «Рубина» о продлении Рахимова: «Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие. Вы узнаете об этом чуть позже»

Марат Сафиуллин оценил перспективы Рашида Рахимова в «Рубине».

– Насколько твердые перспективы у в « »?

– Перспективы Рашида Маматкуловича в «Рубине» очень долгосрочные и хорошие.

– Контракт уже подписан?

– Вы узнаете об этом чуть позже, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Рахимов о новом контракте с «Рубином»: «Ничего пока еще не подписано. Но постоянно общаемся с президентом клуба»

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