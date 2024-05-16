Федотов, вероятно, возглавит «Рубин». В ЦСКА его может сменить Игнашевич («РБ Спорт»)

Владимир Федотов может возглавить «Рубин».

По информации «РБ Спорт», 57-летний специалист с большой долей вероятности займет пост главного тренера казанской команды. Контракт Рашида истекает в конце этого сезона и вряд ли будет продлен.

под руководством не показал желаемых результатов в текущем сезоне: армейцы занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ и вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России, проиграв «Зениту» в финале Пути РПЛ.

Вероятным преемником Федотова в московском клубе называют . В данный момент он возглавляет «Балтику».