Федотов, вероятно, возглавит «Рубин». В ЦСКА его может сменить Игнашевич («РБ Спорт»)
Владимир Федотов может возглавить «Рубин».
По информации «РБ Спорт», 57-летний специалист с большой долей вероятности займет пост главного тренера казанской команды. Контракт Рашида Рахимова истекает в конце этого сезона и вряд ли будет продлен.
ЦСКА под руководством Федотова не показал желаемых результатов в текущем сезоне: армейцы занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ и вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России, проиграв «Зениту» в финале Пути РПЛ.
Вероятным преемником Федотова в московском клубе называют Сергея Игнашевича. В данный момент он возглавляет «Балтику».
Сейчас, конечно, Балтика показывает атакующий футбол и очень хороша.
Но осенью команда была очень ужасна и много очков потеряли.