Федотов, вероятно, возглавит «Рубин». В ЦСКА его может сменить Игнашевич («РБ Спорт»)

Теги ЦСКА Рубин Сергей Игнашевич Рашид Рахимов премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов может возглавить «Рубин».

По информации «РБ Спорт», 57-летний специалист с большой долей вероятности займет пост главного тренера казанской команды. Контракт Рашида Рахимова истекает в конце этого сезона и вряд ли будет продлен. 

ЦСКА под руководством Федотова не показал желаемых результатов в текущем сезоне: армейцы занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ и вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России, проиграв «Зениту» в финале Пути РПЛ. 

Вероятным преемником Федотова в московском клубе называют Сергея Игнашевича. В данный момент он возглавляет «Балтику». 

134 комментария
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Ответ Дмитрий Шиянов
Игнашевич было б супер
Чем супер??? Чтобы после первого сезона и его уволили?
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Игнашевич было б супер
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Ответ супермяч
Уверен, все болельщики будут за Сергея! И желательно в помощники бывших армейцев. И чтобы душа болела за клуб!
А потом такие, как вы, будете первыми критиковать руководство ЦСКА за то, что они привели в команду бывших игроков и «устроили на зп» - знаем, проходили такое уже с Березуцким и Дзагоевым.
+48
-3
+45
Бред какой-то, Рахимов в Рубине на своём месте, просто не продлевают, чтобы не сбить рабочий настрой, как в свое время посыпалась игра Спартака и Факела с продлением контрактов тренеров раньше времени...
+35
-3
+32
Ответ Дмитрий Шиянов
Игнашевич было б супер
Сергею Николаевичу бы набраться опыта еще, вот правда.

Сейчас, конечно, Балтика показывает атакующий футбол и очень хороша.
Но осенью команда была очень ужасна и много очков потеряли.
+29
-4
+25
Ну, это круто, нихрена не делать в трансферное окно, укомплектовать состав из 15 игроков и требовать от Федотова результатов, вон ребята уже валились каждые 10 минут на газон во вчерашнем матче, скамейки нет от слова со всем, просто дайте ему хорошую обойму и оценивайте результат. Посмотрите, даже кто у Ахмата выходит со скамейки в победном матче с ЦСКА Бериша и Конате, а у нас кто?
+27
-3
+24
Игнашевичу рано, нужен опыт еще. А то будет как Березуцкий или Олич
+24
-6
+18
Ответ Вячеслав Припузов
Бред какой-то, Рахимов в Рубине на своём месте, просто не продлевают, чтобы не сбить рабочий настрой, как в свое время посыпалась игра Спартака и Факела с продлением контрактов тренеров раньше времени...
Да результат неплохой. Рахимова надо оставлять в Рубине.
+19
-1
+18
А Балтику возглавит Рахимов, круг должен замкнуться.
+15
0
+15
Ответ Ильдар Исмагилов
Нахрена он нам в рубине?)
Действительно, зачем тренер который даёт результат. У которого за плечами хорошие показатели и результаты в Оренбурге , Сочи и трофей в ЦСКА
+22
-10
+12
Ответ Sergeant2018
Игнашевичу рано, нужен опыт еще. А то будет как Березуцкий или Олич
А кого опытного, если не Федотова того же? Да и зачем, если еврокубков нет, а состав на борьбу за чемпионство не тянет вообще. Игнашевич - неплохой вариант.
+14
-2
+12
Чем им Рахимов то не угодил? Из ...на конфетку сделал.
+13
-1
+12
Нахрена он нам в рубине?)
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Шиянов
Игнашевич было б супер
Чем? Не боитесь что будет тоже самое что с Березуцким или ещё хуже Оличем??
+9
-2
+7
Ждём Игнашевича. На "игру" ЦСКА сейчас невозможно смотреть
+11
-4
+7
Какого еще опыта от Игнашевича хотят безумцы в камментах, если он из четырех сезонов в роли главного три отработал в Лучшей Лиге Мира)))
+8
-1
+7
Ответ Mr. Voronoi
А кого опытного, если не Федотова того же? Да и зачем, если еврокубков нет, а состав на борьбу за чемпионство не тянет вообще. Игнашевич - неплохой вариант.
Чем Игнашевич лучше Федотова ??
+7
-1
+6
Правду говорят похоже, Рахимов мешает верхушке делать распилы на трансферах, поэтому его убирают, несмотря на приемлемый результат.
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Шиянов
Игнашевич было б супер
Сергею бы ещё в Балтике потренироваться года 2-3, опыта набраться, шишек понабивать. сыроват он для ЦСКА с учётом амбиций его руководства
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+5
А Рубину зачем тренера менять? Вроде же там все не плохо.
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Сергею Николаевичу бы набраться опыта еще, вот правда. Сейчас, конечно, Балтика показывает атакующий футбол и очень хороша. Но осенью команда была очень ужасна и много очков потеряли.
Поэтому Балтика зимой 70% состава обновила
+6
-1
+5
Я вчера тоже не понял замены Федотова. Меняет Чалова, а не Заболотного, хотя пенальти уже прямо светят в морду. Зачем были нужны два столба? Они нужны когда команда много атакует флангами и в штрафную идёт много навесов. Но мы же вообще не атаковали, и помимо этого Федя пенальти забил. Ну и замена Торопа на молодого вратаря вообще изумила. Хоть один пенальти Игорь точно взял бы. В общем куча вопросов.
+7
-2
+5
Ответ Кирилл Демченко
Действительно, зачем тренер который даёт результат. У которого за плечами хорошие показатели и результаты в Оренбурге , Сочи и трофей в ЦСКА
Забирай)
+5
-1
+4
Ждём Легенду Игнашевича в ЦСКА !
+5
-1
+4
При Рахимове Рубин в последнее время стал показывать неплохие результаты, далеко не факт что при Федотове их результаты резко улучшаться
+4
0
+4
А толку увольнять Федотова? Состав усильте для начала
+5
-1
+4
Ответ vitoldnature
странный размен. чего добился Игнашевич как тренер? опять ЦСКА полигон для испытаний?
А какой ресурс был у Игнашевич а,чтобы чего-то добиться?
+4
0
+4
Как и большинство болельщиков ЦСКА считаю сезон провальным. И надеюсь увидеть Игнашевича тренером ЦСКА. Но думаю, что Федотову нужно дать ещё один сезон в ЦСКА, а Игнашевичу - сезон на прокачку тренерских навыков. Федотов умеет ставить игру (если не судить по последним играм), но надо активнее привлекать молодых воспитанников клуба.
+6
-2
+4
Было бы супер Игнашевича.., затем Вагнера Лава.. каждый год новую легенду на посту тренера.., вместо тренера..
+4
-1
+3
Ответ супермяч
Я не буду. Игнашевич, Березуцкие, Дзагоев это люди, которые будут работать не за деньги. Больно смотреть как Гусев уходит в Динамо, потому что в нашем клубе все места заняты.
Бесплатно будут?
+3
0
+3
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