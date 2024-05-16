Руни о Видиче: «Он был настоящим кошмаром. Если с кем-то ссорился – не разговаривал месяцами. Однажды мы с ним поругались, я сказал: «Повзрослей, мы же партнеры по команде»

Уэйн Руни рассказал об обидчивости Немани Видича.

«[Неманя] был настоящим кошмаром. Если он с кем-то ссорился, как сейчас помню, он полгода не разговаривал с Гиггзи [ ], несколько месяцев не разговаривал с , он ссорился и просто не разговаривал с ними.

Однажды и мы с ним поругались, и я помню, мы столкнулись с ним на пути куда-то, я вытащил его на разговор и сказал: «Повзрослей, что с тобой? Мы же партнеры по команде», – сказал бывший нападающий « » в эфире программы The Overlap от Sky Bet.