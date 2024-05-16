Руни о Видиче: «Он был настоящим кошмаром. Если с кем-то ссорился – не разговаривал месяцами. Однажды мы с ним поругались, я сказал: «Повзрослей, мы же партнеры по команде»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Неманя Видич Райан Гиггз Уэйн Руни премьер-лига Англия Футбол

Уэйн Руни рассказал об обидчивости Немани Видича.

«[Неманя] Видич был настоящим кошмаром. Если он с кем-то ссорился, как сейчас помню, он полгода не разговаривал с Гиггзи [Райан Гиггз], несколько месяцев не разговаривал с Патрисом Эвра, он ссорился и просто не разговаривал с ними.

Однажды и мы с ним поругались, и я помню, мы столкнулись с ним на пути куда-то, я вытащил его на разговор и сказал: «Повзрослей, что с тобой? Мы же партнеры по команде», – сказал бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни в эфире программы The Overlap от Sky Bet.

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7 комментариев
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Странно англичанину не понимать такую логику поведения. Некоторые люди месяцами не общаются не из-за большой обиды, а потому что это лишь повод для интроверта
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Руни сам жестко повзрослел
В 38 выглядит на 55(
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Не волнует, как и с кем он вёл себя за кулисами. Главное - играл самоотверженно и был образцовым капитаном. А Руни дважды шантажировал клуб уходом, первый раз ещё при Фергюсоне
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Зная историю Гигса понятно, Эвра наверно расистом назвал, а Руни бухой опять пришел)
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Я остановил его и спросил: "Ты чё, терпила? Ты чё, баба? Чё с е*алом у тебя? Ты знаешь, что обиженных в ***у ***т? Чё ты ноешь-то, **я? Чё морозишься?"

"Не знаю, почему он так себя вёл, я всё время пытался наладить контакт" -- сказал Руни
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