Руни о Видиче: «Он был настоящим кошмаром. Если с кем-то ссорился – не разговаривал месяцами. Однажды мы с ним поругались, я сказал: «Повзрослей, мы же партнеры по команде»
Уэйн Руни рассказал об обидчивости Немани Видича.
«[Неманя] Видич был настоящим кошмаром. Если он с кем-то ссорился, как сейчас помню, он полгода не разговаривал с Гиггзи [Райан Гиггз], несколько месяцев не разговаривал с Патрисом Эвра, он ссорился и просто не разговаривал с ними.
Однажды и мы с ним поругались, и я помню, мы столкнулись с ним на пути куда-то, я вытащил его на разговор и сказал: «Повзрослей, что с тобой? Мы же партнеры по команде», – сказал бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни в эфире программы The Overlap от Sky Bet.
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"Не знаю, почему он так себя вёл, я всё время пытался наладить контакт" -- сказал Руни