«Бавария» хочет, чтобы Тухель отработал нынешний контракт, тренер требует продления. Клуб может согласиться, чтобы Томас остался

Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб хочет, чтобы Тухель остался на посту главного тренера.

По информации Bild, главная деталь, которую необходимо согласовать сторонам, – это контракт. « » хочет, чтобы тренер просто отработал нынешнее соглашение, которое истекает в 2025 году, а требует продления договора.

Отмечается, что мюнхенцы за последнее время выплатили крупные суммы в качестве неустоек уволенным тренерам и теперь хотят избежать подобных расходов в будущем. Но чтобы убедить Тухеля остаться, клубу, возможно, придется согласиться на новый контракт.

Окончательное решение ожидается на этих выходных.