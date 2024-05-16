«Бавария» хочет, чтобы Тухель отработал нынешний контракт, тренер требует продления. Клуб может согласиться, чтобы Томас остался
Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб хочет, чтобы Тухель остался на посту главного тренера.
По информации Bild, главная деталь, которую необходимо согласовать сторонам, – это контракт. «Бавария» хочет, чтобы тренер просто отработал нынешнее соглашение, которое истекает в 2025 году, а Томас требует продления договора.
Отмечается, что мюнхенцы за последнее время выплатили крупные суммы в качестве неустоек уволенным тренерам и теперь хотят избежать подобных расходов в будущем. Но чтобы убедить Тухеля остаться, клубу, возможно, придется согласиться на новый контракт.
Окончательное решение ожидается на этих выходных.
в любом случае, договариваться придётся обеим сторонам
Я так понимаю, что они подписали уже какое-то соглашение, что Тухель уходит по окончании сезона. И он и Бавария давали подобные комментарии.
А теперь Бавария резко передумала. Видимо никто их тренировать не захотел или захотел очень много.
Ну или кого-то из Ливеркузена ждут в следующем году.
В таком случае да, у Тухеля есть право уйти.
куда уж тухлее
Тухель качественный коач, Бавария не прогадала с ним, но ему надо немного времени, у Баварии такой менталитет что много времени не понадобится - они всегда на самом высоком уровне. Один из самых стабильных проектов с качественным менеджментом. Тухель имеет право требовать продления, особенно если победит в финале.хотя думаю что и требовать уже не надо будет, все быстро переподпишут и извинятся. В Европе так делать умеют
Тренер без мотивации и поддержки такое себе.
Продление контакта - это такая моральная компенсация.