«Бавария» хочет, чтобы Тухель отработал нынешний контракт, тренер требует продления. Клуб может согласиться, чтобы Томас остался

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб хочет, чтобы Тухель остался на посту главного тренера. 

По информации Bild, главная деталь, которую необходимо согласовать сторонам, – это контракт. «Бавария» хочет, чтобы тренер просто отработал нынешнее соглашение, которое истекает в 2025 году, а Томас требует продления договора. 

Отмечается, что мюнхенцы за последнее время выплатили крупные суммы в качестве неустоек уволенным тренерам и теперь хотят избежать подобных расходов в будущем. Но чтобы убедить Тухеля остаться, клубу, возможно, придется согласиться на новый контракт.

Окончательное решение ожидается на этих выходных.

48 комментариев
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А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
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Чета непонятно. Почему тухеля надо упрашивать отработать контракт?
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Ответ ziyafeson
Чета непонятно. Почему тухеля надо упрашивать отработать контракт?
Возможно, чтобы не получить тухлого Тухеля. Он то может так тренировать, что его все равно выгонят с неустойкой, в первый месяц осени. Хотя на спортсе пишут, что он уже тухлый.
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+14
Ответ FinoAllaFine FJ
Если бы вас полсезона отправляли в отставку и ставили под сомнение ваши квалификации, но вы побеждаете гранд в главном европейском турнире и выходите в финал - каким бы было ваше поведение и мотивация? Тухель качественный коач, Бавария не прогадала с ним, но ему надо немного времени, у Баварии такой менталитет что много времени не понадобится - они всегда на самом высоком уровне. Один из самых стабильных проектов с качественным менеджментом. Тухель имеет право требовать продления, особенно если победит в финале.хотя думаю что и требовать уже не надо будет, все быстро переподпишут и извинятся. В Европе так делать умеют
А в каком он финале?)))) по ощущениям вы чуть недосмотрели полуфинальный матч, на 86 минуте выключили
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Наглядный пример того, как можно стать заложником собственной глупости, приняв абсурдное решение.
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Ответ Stormlord
А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
формально никакого
в любом случае, договариваться придётся обеим сторонам
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Так у него вроде контракт до конца следующего года, если не ошибаюсь? Если да, то не имеет смысла торопиться.
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Ответ Isshin88
Ситуация конечно абсурдная, когда Баварии отказывают все, кто только может и они уже начали упрашивать Тухеля остаться…
Да нет он просто почти в финал лч вышел. По сути вариантов на рынке немного, подождать лишний год ничего не изменит. А может только лучше будет.
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Как мило, то кричали, что уволим после окончания сезона. А теперь отработай еще годик.

Я так понимаю, что они подписали уже какое-то соглашение, что Тухель уходит по окончании сезона. И он и Бавария давали подобные комментарии.

А теперь Бавария резко передумала. Видимо никто их тренировать не захотел или захотел очень много.

Ну или кого-то из Ливеркузена ждут в следующем году.
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Дайте больше денег или я буду плохо выполнять свою работу по контракту?
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Ответ FinoAllaFine FJ
Если бы вас полсезона отправляли в отставку и ставили под сомнение ваши квалификации, но вы побеждаете гранд в главном европейском турнире и выходите в финал - каким бы было ваше поведение и мотивация? Тухель качественный коач, Бавария не прогадала с ним, но ему надо немного времени, у Баварии такой менталитет что много времени не понадобится - они всегда на самом высоком уровне. Один из самых стабильных проектов с качественным менеджментом. Тухель имеет право требовать продления, особенно если победит в финале.хотя думаю что и требовать уже не надо будет, все быстро переподпишут и извинятся. В Европе так делать умеют
В каком финале Бавария? 🤦‍♂️ Пивного кубка ? 🏆
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Тухель решил потрясти тренерскими мощами. Бавария сама загнала себя в подобную ситуацию.
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Ответ Stormlord
А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
У них вполне вероятно уже подписано соглашение о расторжении договора по окончанию сезона - об этом сообщала пресса.

В таком случае да, у Тухеля есть право уйти.
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
Как по мне ,он хороший тренерок
Прекрасный тренеришка? Отличный физрук?
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Ответ Beasty Boy
Прекрасный тренеришка? Отличный физрук?
да да ,он прекрасный * тренеришка..
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Ответ Ozz99
Возможно, чтобы не получить тухлого Тухеля. Он то может так тренировать, что его все равно выгонят с неустойкой, в первый месяц осени. Хотя на спортсе пишут, что он уже тухлый.
И кому он такой будет нужен после этого?
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Ответ Isshin88
Куда уж тухлее, чем сейчас?
полуфинал ЛЧ в нынешнем сезоне , ЛЧ в следующем году....
куда уж тухлее
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Ответ FinoAllaFine FJ
Если бы вас полсезона отправляли в отставку и ставили под сомнение ваши квалификации, но вы побеждаете гранд в главном европейском турнире и выходите в финал - каким бы было ваше поведение и мотивация? Тухель качественный коач, Бавария не прогадала с ним, но ему надо немного времени, у Баварии такой менталитет что много времени не понадобится - они всегда на самом высоком уровне. Один из самых стабильных проектов с качественным менеджментом. Тухель имеет право требовать продления, особенно если победит в финале.хотя думаю что и требовать уже не надо будет, все быстро переподпишут и извинятся. В Европе так делать умеют
в вашей вселенной Бавария вышла в финал ЛЧ? )
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Ответ ziyafeson
Чета непонятно. Почему тухеля надо упрашивать отработать контракт?
Если бы вас полсезона отправляли в отставку и ставили под сомнение ваши квалификации, но вы побеждаете гранд в главном европейском турнире и выходите в финал - каким бы было ваше поведение и мотивация?
Тухель качественный коач, Бавария не прогадала с ним, но ему надо немного времени, у Баварии такой менталитет что много времени не понадобится - они всегда на самом высоком уровне. Один из самых стабильных проектов с качественным менеджментом. Тухель имеет право требовать продления, особенно если победит в финале.хотя думаю что и требовать уже не надо будет, все быстро переподпишут и извинятся. В Европе так делать умеют
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Ответ che kaif
Доит мешок красава Тухель неустойку получит через год))
Привет от Мбаппе. Отсосал до последнего(деньги)
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Ответ Isshin88
Куда уж тухлее, чем сейчас?
Ну, со старта пять поражений.
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Ответ Stormlord
А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
Да что в с этим правом? А какое право имеет футболист,а какое право имеет тренер…? Нужно клубу иметь у себя тренера немотивированного(это еще легко сказано) или игрока? Тем более,скажем так,с нормальным Тухелем трудно работать,а тут представь его заставят отрабатывать контракт,после того как они же объявили что он уходит по окончании? Когда всем что-то нужно,на это право всем положить. Давненько такого в Голливуде не было,репутация падает с каждой новой новостью. Если все,конечно,представлять как правду.
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Ответ Stormlord
А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
Тухель просто может похоронить еще один сезон))
Тренер без мотивации и поддержки такое себе.
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Ответ Stormlord
А какое право есть у Тухеля уйти, не доработав контракт? Ему же неустойку тогда придется выплатить?
а думаете реально человека заставить работать, если он не хочет? с учётом что деньги у человека есть и за эту работу он в принципе не держится
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Как так получилось, что некогда самый стабильный и продуманный клуб, за пару лет превратился в цирк?
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Лучше пусть останется. Посмотрим что выйдит из этой кашы. По любому перестройка команды нового тренера будет нелегким. Пусть продолжит строить
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Он ещё что-то требует)
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А Тухель не промах)
Продление контакта - это такая моральная компенсация.
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Ну правильно, такое же было у МЮ после увольнения Моура — никто тогда не хотел тренировать) Поэтому остовил Сульшера. Сейчас в Баварию никто не хочет идти
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