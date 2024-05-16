Мостовой о словах Медведева про «импотентов»: «Такого точно не было, обычный разговор. Руководитель переживает за свою команду, он должен нас по голове погладить? Выиграл – похвалит, проиграл – поругает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой рассказал о реакции Александра Медведева после поражения от ЦСКА.

11 мая «Зенит» дома уступил армейцам в 28‑м туре Мир РПЛ со счетом 0:1.

По информации Ивана Карпова, после матча председатель правления петербургского клуба Алекандр Медведев назвал игроков «Зенита» «импотентами». Позднее Медведев призвал «не питаться ядовитыми слухами».

Были слухи, что после матча с ЦСКА в чемпионате Александр Медведев очень жестко с вами поговорил. Как было на самом деле?

– Этого вам никто не скажет. Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча. Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи. Ничего такого. Выиграл – похвалит, проиграл – поругает.

Писали, что он даже назвал игроков импотентами.

– Такого точно не было. Все было нормально, обычный разговор, – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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11 комментариев
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Хороший ход, Спортс, не указывать в заголовке, что за Мостовой)
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Может это Анатольевич заходил? Он может)
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Говорил не говорил Медведев, а слово почти приклеилось к нашей команде. Теперь только победа 🥇. Желательно два кубка, чтоб люди, даже и не думали так называть. Победители не могут быть импотентами. Никогда.
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Ответ Aleksey Yashin
Хороший ход, Спортс, не указывать в заголовке, что за Мостовой)
Ну нет, тут всё очевидно. "Царь" бы спросил, за какую команду Медведев играл и сколько он может начеканить, чтобы приходить и наезжать на футболистов.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот Карпов сидит, сосëт палец, смотрит в потолок и пишет, и пишет, и пишет... А Спортс всë публикует, и публикует, и публикует.... Хоть прекрасно знают что 90 % его материалов это фантазии.
Карпову верить - себя не уважать...
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