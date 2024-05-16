Мостовой о словах Медведева про «импотентов»: «Такого точно не было, обычный разговор. Руководитель переживает за свою команду, он должен нас по голове погладить? Выиграл – похвалит, проиграл – поругает»

Андрей Мостовой рассказал о реакции Александра Медведева после поражения от ЦСКА.

11 мая «Зенит» дома уступил армейцам в 28‑м туре Мир со счетом 0:1.

По информации Ивана Карпова, после матча председатель правления петербургского клуба Алекандр Медведев назвал игроков «Зенита» «импотентами». Позднее Медведев призвал «не питаться ядовитыми слухами».

– Были слухи, что после матча с ЦСКА в чемпионате очень жестко с вами поговорил. Как было на самом деле?

– Этого вам никто не скажет. Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча. Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи. Ничего такого. Выиграл – похвалит, проиграл – поругает.

– Писали, что он даже назвал игроков импотентами.

– Такого точно не было. Все было нормально, обычный разговор, – сказал полузащитник « » .