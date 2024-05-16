Из-за наводнения в Бразилии перенесены 2 тура чемпионата. Погибли минимум 149 человек, 620 000 жителей вынужденно покинули свои дома

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В Бразилии перенесли два тура чемпионата из-за наводнения.

Бразильская конфедерация футбола отложила проведение 7-го и 8-го туров лиги из-за наводнения на юге страны. С такой просьбой обратились 15 из 20 клубов. 

Если условия на юге Бразилии будут позволять, чемпионат возобновится 1 июня. 

Наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул начались в результате продолжительных ливней. Из-за стихийного бедствия погибли как минимум 149 человек, еще 108 числятся пропавшими без вести. Более 620 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

3 комментария
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Ответ falkao2013
Природа в последнее время прямо намекает человеку,что где-то нарушился баланс между ними
Согласен, слоны стоящие на черепахе защатались
+2
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+2
Природа в последнее время прямо намекает человеку,что где-то нарушился баланс между ними
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Ответ falkao2013
Природа в последнее время прямо намекает человеку,что где-то нарушился баланс между ними
В последнее время? Цунами в Индонезии, унесшее жизни более чем 200 тысяч людей, в этом году 20 лет
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