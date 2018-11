Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением об игре форварда Неймара после матча «ПСЖ» – (2:1) в Лиге чемпионов.

«Посмотрела «ПСЖ» – «Ливерпуль». За всю карьеру я падала на лед реже, чем за 90 минут», – написала Туктамышева в твиттере.

Just saw PSG – Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC