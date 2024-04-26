Аршавин про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Первый тайм скучноват, но в целом нормально. Борьба была, желание, никто не отсиживался в обороне»

Теги Спартак ЦСКА Андрей Аршавин премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Андрей Аршавин нашел позитив в нулевом дерби ЦСКА – «Спартак».

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир РПЛ

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра – нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне.

Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась – фолили. Хесус Медина провел не свой лучший матч, поэтому не было много опасных моментов или проникающих передач.

«Спартак» играл организованно, в обороне надежно. Были бы чуть удачливее, то может быть и забили бы», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.  

Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

Семь минусов дерби: от абсурдного Казарцева до безыдейного нападения и трусливых замен

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю это худшее дерби из когда либо бывших. Вата а не дерби
+1
0
+1
Я после первого тайма спать пошел, в 12 что-то проснулся из-за ветра, счёт увидел и дальше спать. Понял, что ничего хорошего не пропустил
+2
-2
0
Одно из самых тухлых дерби, как будто то две команды из ФНЛ играют, теряют мячи
+2
-2
0
Толсто троллит 🤣🤣🤣
0
0
0
Спартаку повезло с Ростовом из-за игры враторя и падения духа у команды.
Цска показал, какой Спартак на самом деле. А то тренера Спартака подняли до небес, а команду Ростова заплювали. Игра с Локо покажет, что и кто из Спартака есть.
Ждём игры.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий