Аршавин про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Первый тайм скучноват, но в целом нормально. Борьба была, желание, никто не отсиживался в обороне»
Андрей Аршавин нашел позитив в нулевом дерби ЦСКА – «Спартак».
Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир РПЛ.
«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра – нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне.
Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась – фолили. Хесус Медина провел не свой лучший матч, поэтому не было много опасных моментов или проникающих передач.
«Спартак» играл организованно, в обороне надежно. Были бы чуть удачливее, то может быть и забили бы», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.
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Цска показал, какой Спартак на самом деле. А то тренера Спартака подняли до небес, а команду Ростова заплювали. Игра с Локо покажет, что и кто из Спартака есть.
Ждём игры.