Аршавин про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Первый тайм скучноват, но в целом нормально. Борьба была, желание, никто не отсиживался в обороне»

Андрей Аршавин нашел позитив в нулевом дерби ЦСКА – «Спартак».

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир .

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра – нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне.

Хорошо играла оборона . Практически всегда справлялась, а когда не справлялась – фолили. провел не свой лучший матч, поэтому не было много опасных моментов или проникающих передач.

«Спартак» играл организованно, в обороне надежно. Были бы чуть удачливее, то может быть и забили бы», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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