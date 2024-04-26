Ротен о шансах «Бреста» на ЛЧ: «Не очень хорошая новость для футбола Франции, даже если клуб и заслужил. Играть против «Интера» при 5 000 зрителей – это смех»
Жером Ротен считает возможный выход «Бреста» в ЛЧ плохой новостью для Франции.
После 30 туров клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«Конечно, это не очень хорошая новость, даже если «Брест» и заслужил это место. Мы знаем, что в этом турнире средние команды редко добиваются хороших результатов. Бюджет «Бреста» говорит об уровне игроков команды.
В этом сезоне они добиваются успехов, потому что некоторые большие клубы столкнулись с неудачами. Но в следующем сезоне они могут быть куда лучше, чем «Брест». Тем более, что команда может потерять своих лидеров – Дель Кастийо, Ле-Мелу, вратаря Бизо.
Кроме того, ситуация, при которой «Брест» будет играть в еврокубках при 5 тысячах зрителей (лимит установлен УЕФА из-за технического состояния стадиона – прим. Sports), является просто смехотворной. Мы же не в Люксембурге или на Фарерах, а во Франции.
Представьте, что «Интер» приедет на «Стад Ле Бле». Они скажут себе: «Куда мы попали?». Имидж французского футбола снова пострадает», – сказал бывший игрок «ПСЖ».
об уровне игроков команды говорит место в турнирной таблице.
Ну барса добилась в этом году не плохих результов.добралась до 1.4
А во-вторых, пусть Брест, Штутгарт, Жирона заработают в ЛЧ. С топ-клубами финансово они все равно не потягаются, зато смогут инвестировать в академию или новый стадион