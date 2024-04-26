«Рубин» о словах Безрукова про «денежки на карту» от «Краснодара»: «Претензии из‑за безобидной шутки вызывают недоумение. Он старался отвечать небанально»

«Рубин» назвал безобидной шуткой слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

« – один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и . Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над « » вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов.

Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК «Рубин» надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», – сообщили в пресс-службе « ».