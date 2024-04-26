«Рубин» о словах Безрукова про «денежки на карту» от «Краснодара»: «Претензии из‑за безобидной шутки вызывают недоумение. Он старался отвечать небанально»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Краснодар Комитет по этике Матч ТВ деньги Руслан Безруков Футбол

«Рубин» назвал безобидной шуткой слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Руслан – один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов.

Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК «Рубин» надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно», – сообщили в пресс-службе «Рубина». 

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9 комментариев
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Кто бы проверил сам комитет по этике. Судя по всему дедам совсем нечем заняться.
+23
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>>«Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»

Так тут как раз высказывание защитника прямо говорит о том, что стимулирования не было, иначе, чего выпрашивать? :)
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+13
У кого то в Газпроме подогрело знатно,а не надо на конфорке сидеть особенно если она горячая
+10
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+8
И после этого журналисты жалуются, что футболисты и тренеры не хотят с ними разговаривать. Сейчас вот из-за безобидной шутки раздули. До этого вызывали тренера на ковёр из-за какой-то видеозаписи, записанной неизвестно кем.
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Эти идиоты из комитета по этике, максимально бесполезной структуры, вынуждают футболистов отвечать в интервью в стиле Ненахова: односложно, банально, через губу. Реально идиоты!
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Ответ Виктор
За базар отвечать надо. Ну это если мужчина, а не девочка казанская.
Ну это может быть на зоне так, где каждое слово надо взвешивать. В нормальном обществе адекватных людей это безобидная шутка.
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Ответ Pertinax Gandi
И после этого журналисты жалуются, что футболисты и тренеры не хотят с ними разговаривать. Сейчас вот из-за безобидной шутки раздули. До этого вызывали тренера на ковёр из-за какой-то видеозаписи, записанной неизвестно кем.
В данном случае причем тут журналисты?
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