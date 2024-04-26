Гвардиола не думает, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки: «То, что с ними случилось – 2 поражения подряд – может произойти и с «Арсеналом», и с «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в 29-м туре чемпионата Англии (4:0).

Главный тренер «горожан» не согласился с тем, что в чемпионской гонке только две команды – «Сити» и «Арсенал». 

«Это не так. То, что случилось с «Ливерпулем» – два поражения подряд – может случиться с «Арсеналом», это может случиться и с нами. Важно то, что мы все еще в гонке. Впереди еще много матчей», – сказал Гвардиола

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 1 очко и опережая «Ливерпуль» на 2 при матче в запасе. 

«Ман Сити» идет 2-м в АПЛ, отставая от «Арсенала» на очко и имея матч в запасе. «Ливерпуль» – 3-й

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Коротко и ясно. тчк
0
0
0
прибедняется как обычно. Всё уже решено у сити легчайший календарь, который они пройдут без к/л проблем
0
0
0
Ответ Joe Barbar
Коротко и ясно. тчк
Да Ман Сити никому не даст своё поздравляем горожан с победой АПЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий