Гвардиола не думает, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки: «То, что с ними случилось – 2 поражения подряд – может произойти и с «Арсеналом», и с «Ман Сити»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в 29-м туре чемпионата Англии (4:0).

Главный тренер «горожан» не согласился с тем, что в чемпионской гонке только две команды – «Сити» и «Арсенал».

«Это не так. То, что случилось с « » – два поражения подряд – может случиться с «Арсеналом», это может случиться и с нами. Важно то, что мы все еще в гонке. Впереди еще много матчей», – сказал .

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 1 очко и опережая «Ливерпуль» на 2 при матче в запасе.

«Ман Сити» идет 2-м в АПЛ, отставая от «Арсенала» на очко и имея матч в запасе. «Ливерпуль» – 3-й