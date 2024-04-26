Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»
Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» в атаке в дерби с ЦСКА.
Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир РПЛ.
«Угальде, Медина... никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так. Ларссон за 4,5 млн [евро] разрывал ЦСКА.
Ну, может к следующему сезону или через год Угальде адаптируется и наберет форму. Главное верить», – поделилась мыслями супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Может быть только саму Зарему.
Не надо сравнивать. Тогда и ЦСКА другим был. Да и больших претензий к Манфреду нет. Парень старается, техника и понимание игры есть. Голы придут.
Талантище:)
А в последнем своём сезоне он вообще не смог забить или отдать голевой пас НИ ОДНОЙ из 16 команд РПЛ.
О чем вообще тут говорить
Чтоб она от Спартака отстала
Её якобы болеете за Спартак связано с федуном. До этого она другими болезнями болела