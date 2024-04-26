Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»

Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» в атаке в дерби с ЦСКА.

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир .

«Угальде, ... никто не забил . С селекцией что-то явно не так. Ларссон за 4,5 млн [евро] разрывал ЦСКА.

Ну, может к следующему сезону или через год адаптируется и наберет форму. Главное верить», – поделилась мыслями супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»

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