Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Йордан Ларссон Хесус Медина Манфред Угальде Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» в атаке в дерби с ЦСКА.

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир РПЛ.

«Угальде, Медина... никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так. Ларссон за 4,5 млн [евро] разрывал ЦСКА.

Ну, может к следующему сезону или через год Угальде адаптируется и наберет форму. Главное верить», – поделилась мыслями супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна. 

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24 комментария
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Мы сейчас видим как он разрывает ) Ни в Швеции дела не шли , ни в Германии , ни в Дании
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+24
Угомонись!
+20
-1
+19
У Ларссона в последнем сезоне за Спартак 0+0 в 17 матчах, кого бы он там разорвал?)
Может быть только саму Зарему.
+17
-1
+16
А потом превратился в агента 007.
Не надо сравнивать. Тогда и ЦСКА другим был. Да и больших претензий к Манфреду нет. Парень старается, техника и понимание игры есть. Голы придут.
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+9
Ответ Доктор Верховцев
#заремаверит
Если с ударением на последний слог, то звучит как заболевание 🦠
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+8
Как он разрывал за Спартак в свой последний сезон она вспомнить не хочет?
+7
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+7
#заремаверит
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Соболев до сих пор «адаптируется»
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А уж как тот же Кофрие разрывал... Зарема в него тоже верила ))
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Да-да, Джордан продолжает и сейчас "разрывать" и из Спартака он уходил очень "красиво"
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Угальде умеет бесконтактно получать приступы боли в ногах.
Талантище:)
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Бонгонда и Медина уже адаптировались к уровню лиги,да и Спартака.Еще чуток,и Угальде к ним присоединится.Да и зачем на фоне благополучия и проглядываемой серости высовываться и выпендриваться финтами....))
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Ответ Alex Miheev
Имеет ввиду матчи против цска
И что против ЦСКА? У Ларссона против ЦСКА 6 матчей в РПЛ, из которых Спартак проиграл 5, а сам Джордан набрал в этих матчах смешные 1+0
А в последнем своём сезоне он вообще не смог забить или отдать голевой пас НИ ОДНОЙ из 16 команд РПЛ.
О чем вообще тут говорить
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Федуну бы ещё одного наследника настрогать с этой блаженной

Чтоб она от Спартака отстала

Её якобы болеете за Спартак связано с федуном. До этого она другими болезнями болела
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Про Ларссона такого не помню, а мем с конём из-за дерева, который спрашивает, а Зе Луиш уже ушёл? Было))
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Мне Угальде больше нравится чем Ларссон в разы.
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Разрывал? Серьезно? Один матч хороший помню на кубок - это называется разрывал? Он вообще один всего приличный сезон провел. Короче через пару лет она будет говорить, что в ее время Спартак выигрывал лигу чемпионов , а сейчас временщики и рвачи втоптали команду
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)))))))Совсем поехала баба
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Крамольная мысль,если думать о будущем Спартака:большинство игроков уже на максиуме,прогресса ждать нечего.Инвестиции в игроков завышенные,зрелищной игры нет,посещаемость падает...Есть Амарал,Академия,скауты.Вот бы резко обновить состав молодыми безвестными,честолюбивыми,талантливыми игроками,с хорошим тренером типа Осинькина,оставив с ними еще несколько опытных дядек из ,,старой,,основы и пусть на радость нам да и себе прогрессируют,поднимаясь вверх по таблице.Сразу и мы болелы перестанем ворчать,потянемся на стадион,наблюдать более зрелищную игру и их становление....(весна,мечты,простите за перебор)
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Похоже, что Угальде ждет судьба Кавенаги, который также был сильным нападающим, купленный за приличные деньги, но так в Спартаке и не заигравший!
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Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке
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Когда идешь рано утром из сауны и увидела результаты тура РПЛ:
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