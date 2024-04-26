Мацуев про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Бездарное зрелище. Благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Константин Бесков Денис Мацуев Матч ТВ Футбол

Денис Мацуев назвал нулевое дерби ЦСКА и «Спартака» бездарным зрелищем.

Московские клубы остались без голов в матче 21-го тура Мир РПЛ.

«Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча. Это произошло впервые, как я смотрю дерби – с 1990 года, когда «Спартак» выиграл у ЦСКА в знаменитом триллере со счетом 5:4.

Может быть, я уснул из‑за усталости, которая у меня накопилась в безумном графике моего перемещения, но что‑то мне подсказывает, что ход матча смог убаюкать не только одного пианиста.

Накануне я сказал, что когда мы говорим о дерби, то всегда этот матч должен начинаться с чистого листа, несмотря на турнирное положение команд, количество травмированных.

Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака». 

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5 комментариев
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>>Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча.

Теперь ты знаешь, что чувствуют мужья твоих поклонниц на твоих концертах
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А что мы хотели, играли две средние команды. Это же не дерби ЦрвенаЗвезда и Партизан.
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Хороших снов!
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Болельщик, матч смотрелся от и до высокий был накал, много борьбы. Как вообще можно уснуть когда смотришь и болеешь за свой клуб? Видимо показуха какая-то, а где усатый со своими частушками?
Просто когда ты взрослый тебе не надо изображать боление.) Я после первого тайма пошел слушать джаз. Это был футбол уровня борьбы за выживание в РПЛ. Может это не признавать, но людей не обманешь.
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