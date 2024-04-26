Шкриньяр о Мбаппе и Дембеле: «Лучшие игроки мира. Они всегда помогают «ПСЖ», с ними легко играть»

Милан Шкриньяр назвал Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле лучшими игроками мира.

Защитник « » поделился мнением о победе над «Лорьяном» в 29-м туре Лиги 1 (4:1).

«Я не думаю, что это была наша лучшая игра, потому что при счете 2:0 мы могли бы лучше контролировать ход матча. Мы слишком легко теряли мяч, но мы знаем, что в атаке мы очень сильны.

Я думаю, что на данный момент у нас есть два лучших игрока мира [ и ], поэтому мы рады победе Для меня это два лучших игрока мира. Мы знаем их качества, они всегда помогают команде своими голами, своими действиями, всем, что они делают. С ними легко играть», – сказал .