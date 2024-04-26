Иван Ракитич: «Барса» проиграла ЛЧ в 2018-м и 2019-м по своей вине. Возможно, нам надоело побеждать»

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Иван Ракитич допустил, что «Барселоне» в его время «надоело побеждать».

«Мы проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах по своей вине. Соперники, конечно, заслужили выиграть, но было ощущение, что мы недостаточно старались. 

Возможно, нам надоело побеждать. Когда ты так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

На вопрос о том, является ли давление одной из причин того, что «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов с 2015 года, Ракитич ответил: «Да. И это создает дополнительное давление, потому что «Реал» выигрывал ее много раз».

19 комментариев
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Ракитич одну ЛЧ выиграл и устал побеждать. Хорошо, что Модрич, Кроос, Начо и Карвахаль не устали – за 6-й идут
+10
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+7
Ответ Aleksey001
Вань, но в 2018, 17 и 16 ЛЧ брал Реал... Ты не перепутал, кому могло надоесть побеждать?
Он же буквально сказал, что проиграли по своей вине в 18 и 19? Нет? Или он сказал, что Барселона выиграла ЛЧ в 18, 17, 16? Вы тут на спортс в своем мире живете или че.
+7
-1
+6
>Когда ты так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали»

на угловые например
+6
-2
+4
2016 - Реал берет ЛЧ
2017 - Реал берет ЛЧ
2018 - Барса устала побеждать, поэтому не взяла ЛЧ
+4
-1
+3
Иван ракитич.
+3
0
+3
Ответ pit4er
Ракитич одну ЛЧ выиграл и устал побеждать. Хорошо, что Модрич, Кроос, Начо и Карвахаль не устали – за 6-й идут
Поэтому усталый Ракитич развлекает арабов, а Модрич в 38 лет играет в одном из лучших клубов мира.
+2
0
+2
жду батл болел Реала и Барсы. поулыбаюсь) РОТОР ВОЛГОГРАД
+1
0
+1
Ответ Ilya Petrov
Желчь
Факт.
+1
0
+1
он подслушал Хави сегодня 🤣 тот говорит "трудно побеждать всё время", этот "нам надоело побеждать". Топ отмазки по барселонски 🤣 зенит про кубки лч "мы никогда не хотели его выигрывать". Терштеген про гол Ливерпуля с углового "я устал отбивать мячи и тогда решил не обращать внимания на мяч"
+1
-1
0
Ответ Армен Онфрой
2016 - Реал берет ЛЧ 2017 - Реал берет ЛЧ 2018 - Барса устала побеждать, поэтому не взяла ЛЧ
Он сказал «Барса устала побеждать ЛЧ»? Барса в том отрезке не мало кубков выиграла
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Ответ ОттоДракула
Поэтому усталый Ракитич развлекает арабов, а Модрич в 38 лет играет в одном из лучших клубов мира.
Желчь
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