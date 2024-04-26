Иван Ракитич: «Барса» проиграла ЛЧ в 2018-м и 2019-м по своей вине. Возможно, нам надоело побеждать»

Иван Ракитич допустил, что «Барселоне» в его время «надоело побеждать».

«Мы проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах по своей вине. Соперники, конечно, заслужили выиграть, но было ощущение, что мы недостаточно старались.

Возможно, нам надоело побеждать. Когда ты так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

На вопрос о том, является ли давление одной из причин того, что «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов с 2015 года, Ракитич ответил: «Да. И это создает дополнительное давление, потому что «Реал» выигрывал ее много раз».