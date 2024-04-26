Титов о «Спартаке»: «Состав нужно перетряхивать, 6-8 игроков отправлять на выход – возможно, и больше. Посторонние люди есть»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Леон Классен Футбол

Егор Титов заявил, что «Спартаку» предстоит изменить состав команды.

– Вы бы хотели, чтобы новым главным тренером «Спартака» стал иностранец или россиянин?

– Мне все равно, кто будет главным тренером.

Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде.

Кто бы сейчас ни пришел в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше.

Для качественного футбола нужно будет покупать игроков. Готов ли «Лукойл» раскошелиться на это? Не знаю.

– Глушаков сказал, что в «Спартаке» есть игроки, не соответствующие уровню клуба. Вы тоже так считаете?

– Я назову вам одного игрока. Возможно, он классный парень – иностранец Леон Классен. Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы еще есть какие-то?

– А из россиян?

– Не хотелось бы называть имена, зачем обижать ребят? У всех будет шанс – это не ветераны, это ребята, которым от 21 года до 25 лет.

Играть они будут, но не все в «Спартаке». Повторюсь: «Спартаку» предстоит чистка состава. Посторонние люди есть, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

21 комментарий
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Ответ Ape1sin
Воооо, всё как мы любим, а то дайте поработать, дайте сыграться. это не спартаковская тема уже два десятка лет. 8 на выход, 16 на вход, шансы на чемпионство первые 10 туров, поиск спартаковского футбола следующие 10 туров, тренер не умеет чеканить, а игроки бегать последние 10 туров, надо на выход человек 8, на вход человек 1......
Так, а в чём Титов не прав? Пассажиров в команде хватает, и с ними надо прощаться, другой вопрос, кого брать на их места?
+14
-1
+13
Ответ Spartak 72
На выход как мне кажется: Умяров, Пруцев, Бангонда, Мозес, Классен, Дуарте, Тавареш, Литвинов, Угальде
И оставить Маслова, Денисова и Свинова 👍
+9
0
+9
Ответ Spartak 72
На выход как мне кажется: Умяров, Пруцев, Бангонда, Мозес, Классен, Дуарте, Тавареш, Литвинов, Угальде
Тавареш с Угальде то с какого? Они и поиграть толком не успели ещё
+7
-1
+6
Воооо, всё как мы любим, а то дайте поработать, дайте сыграться. это не спартаковская тема уже два десятка лет. 8 на выход, 16 на вход, шансы на чемпионство первые 10 туров, поиск спартаковского футбола следующие 10 туров, тренер не умеет чеканить, а игроки бегать последние 10 туров, надо на выход человек 8, на вход человек 1......
+9
-4
+5
Так прошлым летом, к примеру взяли:
Бонгонду, Рябчука и Медину - почти за 20 млн. евро троих суммарно.
А по-факту можно легко расстаться с любым/любыми из трех.
А в замен можно привезти таких же по уровню и ничем не лучше этих))
+3
0
+3
Чтобы купить что-то ненужное надо продать восемь ненужных)
+3
-1
+2
Пэрэтрахывать(с)
+3
-1
+2
Ответ Spartak 72
На выход как мне кажется: Умяров, Пруцев, Бангонда, Мозес, Классен, Дуарте, Тавареш, Литвинов, Угальде
Что за ересь? Пруцев, Литвинов - молодые играющие парни, просто пока не готовы тащит в роли лидеров. Угальде ещё адаптируется, только пришёл и сразу в такой хаос. На выход уже Джикия и Мозес - контракты летом заканчиваются, продлевать никто не будет. По мне, так балласт - Умяров, Классен, Маслов, Рябчук, Медина. Никакого прогресса, ничем не сильнее любого из состава. А то что от Дуарте избавится, это чем футбол смотреть нужно? Один из лучших ЦЗ в лиге. Больше любите ушами недокомментаторов-хайпожоров с срачТВ.
+3
-1
+2
Ну да. Так и есть. Я вчера тоже написал, что игроки типа Прцуцев, Денисов, Соболев, Умяров должны играть в Урале.
+2
-1
+1
Ответ dmtrlebedeff
И оставить Маслова, Денисова и Свинова 👍
С ними в фнл норм смотреться будем
+1
0
+1
Ответ Krabelot
Егор Ильич абсолютно поддерживаю. Столько шлака сейчас. Как это всё вычищать, пусть Амарал думает.
Вот бы сейчас Цорна позвать. Он бы оторвался, как тогда выкинул весь чемпионский состав.
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Ответ dmtrlebedeff
И оставить Маслова, Денисова и Свинова 👍
и джикию
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Ответ Spartak 72
На выход как мне кажется: Умяров, Пруцев, Бангонда, Мозес, Классен, Дуарте, Тавареш, Литвинов, Угальде
Дуарте? он то чем не угодил?
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Можно подумать,на их место придут более сильные футболисты.Увы,таковые едут в Европу или на худой конец в "Зенит".Так что подобные трансферы-это всего-навсего возможность отмыть деньги.
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Егор Ильич абсолютно поддерживаю. Столько шлака сейчас. Как это всё вычищать, пусть Амарал думает.
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Дуарте с Черновым вчера были лучшими!
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Так то Классен играл за молодежные сборные России, и фамилия отца у него Драньков )))
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