Титов о «Спартаке»: «Состав нужно перетряхивать, 6-8 игроков отправлять на выход – возможно, и больше. Посторонние люди есть»

Егор Титов заявил, что «Спартаку» предстоит изменить состав команды.

– Вы бы хотели, чтобы новым главным тренером «Спартака» стал иностранец или россиянин?

– Мне все равно, кто будет главным тренером.

Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде.

Кто бы сейчас ни пришел в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше.

Для качественного футбола нужно будет покупать игроков. Готов ли «Лукойл» раскошелиться на это? Не знаю.

– Глушаков сказал, что в «Спартаке» есть игроки, не соответствующие уровню клуба. Вы тоже так считаете?

– Я назову вам одного игрока. Возможно, он классный парень – иностранец . Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы еще есть какие-то?

– А из россиян?

– Не хотелось бы называть имена, зачем обижать ребят? У всех будет шанс – это не ветераны, это ребята, которым от 21 года до 25 лет.

Играть они будут, но не все в «Спартаке». Повторюсь: «Спартаку» предстоит чистка состава. Посторонние люди есть, – сказал бывший футболист « » .