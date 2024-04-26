Мусиала хотел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при выборе чего-то одного: «Чемпионат мира более значим. Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, они меня простят»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лига чемпионов УЕФА болельщики чемпионат мира ЧМ-2026 Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала предпочел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при жестком выборе.

– Что бы вы предпочли – выиграть чемпионат мира со сборной Германии или Лигу чемпионов с «Баварией»?

– Если нужно выбрать что-то одно, то я думаю, что ЧМ – это более значимый турнир. Это самый главный трофей, любой игрок мечтает его завоевать. 

Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, так что они простят меня, если я выиграю чемпионат мира, – сказал полузащитник клуба из Мюнхена. 

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласен. ЧМ это самый важный и значимый турнир среди всех футбольных турниров. ЧМ могут выиграть реально только сильнейшие, а ЛЧ может выиграть даже Порту с небольшим бюджетом. Благодаря победе на ЧМ, никто даже особо не вспоминает что зубастик Роналдо и Буффон никогда не выигрывали ЛЧ.
+4
-3
+1
Ответ dr. cage
До ЧМ в Катаре у этих турниров был некий паритет.. Ибо и то, и то, в последние годы выигрывали только отдельный клуб избранных.. Следовало либо родится в правильной стране, либо быть настолько крутым, чтобы тебя позвали в большой клуб.. Но после того, как Аргентина взяла ЧМ, многомилионные армии истиных болел сборной Аргентины, заскамили все что можно вокруг воплями, что выше ЧМ ничего нет..
так выше ничего и нет)
+3
-2
+1
До ЧМ в Катаре у этих турниров был некий паритет.. Ибо и то, и то, в последние годы выигрывали только отдельный клуб избранных.. Следовало либо родится в правильной стране, либо быть настолько крутым, чтобы тебя позвали в большой клуб..

Но после того, как Аргентина взяла ЧМ, многомилионные армии истиных болел сборной Аргентины, заскамили все что можно вокруг воплями, что выше ЧМ ничего нет..
+3
-3
0
Каждый рядовой солдат мечтает стать генералом,каждый рядовой футболист мечтает стать чемпионом мира.
0
0
0
вспомнил слова Томаса Мюллера.

Вы не выиграли Золотую Бутсу ЧМ. Что вы можете сказать?
Засуньте бутсу в зад**цу я Чемпион Мира!😀
+1
-1
0
Глупый мальчик, не понимает, о чём говорит. Сколько у тебя шансов победить в ЛЧ за 4 года во взрослом футболе, играя даже в баварке? 0 реальных. И может быть ты в ЛЧ вообще никогда не победишь. А псевдотурнирчик сборных - это рандом для элитных сборных, и на этом псевдотурнире нет даже элементарно всех сильнеёших футболистов мира, не говоря уже о крайне низком среднем уровне футбола там.
0
0
0
Ответ dr. cage
До ЧМ в Катаре у этих турниров был некий паритет.. Ибо и то, и то, в последние годы выигрывали только отдельный клуб избранных.. Следовало либо родится в правильной стране, либо быть настолько крутым, чтобы тебя позвали в большой клуб.. Но после того, как Аргентина взяла ЧМ, многомилионные армии истиных болел сборной Аргентины, заскамили все что можно вокруг воплями, что выше ЧМ ничего нет..
Аргентинцы, конечно, воры и негодяи, но в этом они правы - ЧМ и Евро более значимые турниры по сравнению с ежегодной ЛЧ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий