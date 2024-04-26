Мусиала хотел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при выборе чего-то одного: «Чемпионат мира более значим. Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, они меня простят»

Джамал Мусиала предпочел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при жестком выборе.

– Что бы вы предпочли – выиграть чемпионат мира со сборной Германии или Лигу чемпионов с «Баварией»?

– Если нужно выбрать что-то одно, то я думаю, что ЧМ – это более значимый турнир. Это самый главный трофей, любой игрок мечтает его завоевать.

Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, так что они простят меня, если я выиграю чемпионат мира, – сказал полузащитник клуба из Мюнхена.