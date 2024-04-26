Мусиала хотел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при выборе чего-то одного: «Чемпионат мира более значим. Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, они меня простят»
Джамал Мусиала предпочел бы выиграть ЧМ, а не ЛЧ при жестком выборе.
– Что бы вы предпочли – выиграть чемпионат мира со сборной Германии или Лигу чемпионов с «Баварией»?
– Если нужно выбрать что-то одно, то я думаю, что ЧМ – это более значимый турнир. Это самый главный трофей, любой игрок мечтает его завоевать.
Болельщики «Баварии» – это и болельщики Германии, так что они простят меня, если я выиграю чемпионат мира, – сказал полузащитник клуба из Мюнхена.
Но после того, как Аргентина взяла ЧМ, многомилионные армии истиных болел сборной Аргентины, заскамили все что можно вокруг воплями, что выше ЧМ ничего нет..
Вы не выиграли Золотую Бутсу ЧМ. Что вы можете сказать?
Засуньте бутсу в зад**цу я Чемпион Мира!😀