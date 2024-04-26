Федотов о руке Чалова: «Сейчас уже всего боишься. Чистый игровой эпизод, но всегда все на усмотрение его величества. Правила придуманы «50 на 50»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов Василий Казарцев Матч ТВ Федор Чалов правила Футбол

Владимир Федотов высказался о моменте с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА.

На 25-й минуте матча армейцев со «Спартаком» (0:0 в 21-м туре Мир РПЛ мяч попал в руку нападающему армейцев Федору Чалову. Он находился в своей штрафной площади.

Главный арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в этом эпизоде, видеоассистенты не стали звать его к монитору. 

– Насколько тревожно вам было в момент, когда в первом тайме рассматривали возможный пенальти после игры рукой Чалова?

– Сейчас уже всего боишься. Там был чистый игровой эпизод. Мяч летел от газона, не было руки и игрок не находился в площади ворот.

Он с этим мячом ничего не делал и не мешал сопернику забить гол, но всегда все на усмотрение его величества… Эти правила придуманы «50 на 50», и всегда возникают вопросы, кто их придумывает, – сказал главный тренер ЦСКА

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16 комментариев
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Ну если в матче Динамо - Спартак ставится пенальти за игру рукой Умярова, то и тут за игру рукой Чалова - должен назначаться пенальти.
Обе руки не намеренные, но они есть, они в штрафной и мешают продвижению мяча.
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Вы бы не боялись сказать об этом, если б мяч условному Хлусевичу так попал бы. Неприятный человек .
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Ребзя, я новые правила придумал! Рука прижата — нет пенальти. Рука отставлена — есть пенальти. Умышленно, неумышленно, с отскоком от задницы — до фонаря.
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Ответ Николай Коваленко
Федотов так ноет, как будто пенальти в этом моменте поставили
Федотова спросили на пресс-конференции после матча - он ответил на вопрос.

Ведь так и есть - ты не знаешь как главный судья и судьи на ВАР будут трактовать момент.
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Ну если на Прохине пенальти не ставят, то что о Чалов говорить...
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Все было видно по глазам чалкина, ему стало стыдно , надо было ставить
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Тренеришка беспонтовый. Говорит лишь бы сказать хоть что-то. Рука была? Была. Пенальти 100% точка!
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Ответ Доктор Верховцев
Ребзя, я новые правила придумал! Рука прижата — нет пенальти. Рука отставлена — есть пенальти. Умышленно, неумышленно, с отскоком от задницы — до фонаря.
Так и было раньше, и к этому надо возвращаться! 💥
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Один вопрос только вчера возник. Когда футбол начнётся?
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Я бы не сказал, что он был чистый. Движение рукой машинально, но всё-таки было.
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Чего ты городишь? Какой игровой эпизод? Там не мяч попал в руку, а именно игра рукой была. Движение руки в сторону мяча и касание. 100% фол.
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Там специалисты не поняли был ли пендаль или в бок Чалову больше пришлось ..зато журналюги спартака расплакались прям на судью все свалили
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В таких случаях просто хочется услышать того же тренера, но в обратной ситуации - неназначенный пеналь в ворота другой команды. Впрочем, Федотову врать не привыкать. А матч сам по себе - полный дрек.
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Это замечательно, но в ворота Спартака подобные руки ставят всегда. Свежий пример - Умяров с Динамо.
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Ответ Михаил Опякин
Один вопрос только вчера возник. Когда футбол начнётся?
30.04.24 22:00 Мск
Хотя, если Реал будет играть, как с Сити, это тоже не футбол будет.
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