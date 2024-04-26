Федотов о руке Чалова: «Сейчас уже всего боишься. Чистый игровой эпизод, но всегда все на усмотрение его величества. Правила придуманы «50 на 50»
Владимир Федотов высказался о моменте с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА.
На 25-й минуте матча армейцев со «Спартаком» (0:0 в 21-м туре Мир РПЛ мяч попал в руку нападающему армейцев Федору Чалову. Он находился в своей штрафной площади.
Главный арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в этом эпизоде, видеоассистенты не стали звать его к монитору.
– Насколько тревожно вам было в момент, когда в первом тайме рассматривали возможный пенальти после игры рукой Чалова?
– Сейчас уже всего боишься. Там был чистый игровой эпизод. Мяч летел от газона, не было руки и игрок не находился в площади ворот.
Он с этим мячом ничего не делал и не мешал сопернику забить гол, но всегда все на усмотрение его величества… Эти правила придуманы «50 на 50», и всегда возникают вопросы, кто их придумывает, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Обе руки не намеренные, но они есть, они в штрафной и мешают продвижению мяча.
Ведь так и есть - ты не знаешь как главный судья и судьи на ВАР будут трактовать момент.
Хотя, если Реал будет играть, как с Сити, это тоже не футбол будет.