Здьелар о дерби: «Матч «Партизан» – «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА – «Спартак». В Сербии есть фанаты, здесь их нет»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Партизан болельщики Саша Здьелар Футбол

Хавбек ЦСКА Саша Здьелар считает, что в Сербии дерби более принципиальное.

Армейцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ

«Честно скажу, матч «Партизан» – «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА – «Спартак». Все потому, что на том дерби [в Сербии] есть фанаты. Здесь их нет.

И после этого я чувствую, что тот матч принципиальнее. Поддержки болельщиков нам всегда не хватает», – сказал Здьелар. 

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10 комментариев
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Кто нибудь скажите ему …
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Ну это правда, даже и с фанатами московское дерби уступает белградскому по атмосфере, другое дело, что по качеству конкретно футбола в свое время (а именно где-то до 2020) оно было на световые годы вперед от местечковых сербов.
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Правильно сказал.Вы видели вчера пустую фанатку ?,Вот и весь ответ на ваши вопли .Что, фанайди мешает, а может на стадионе хотите горести как на Крокусе?Не ребята ,упрямство здесь не тот случай.
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Ответ Егор Соколов
Кто нибудь скажите ему …
Он действительно не в курсе?
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Ответ gusilebedi
На самом деле принципиальная позиция фанатов относительно бойкота странна . Какой уже 2 или 3-ий год пошёл? Очевидно что ничего не изменится . Кроме того, что они на матчи не ходят больше от них нет никакого движа касательно попыток повлиять на решение по отмене . Наверно уже пора бы вернуться на стадионы чтоли , там тухло совсем
И навести шороху, как на играх Звезды и Партизана?) Даже в лучшие времена не вышло бы
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