Хавбек ЦСКА Саша Здьелар считает, что в Сербии дерби более принципиальное.

Армейцы сыграли вничью со « » (0:0) в 21-м туре Мир .

«Честно скажу, матч « » – « » принципиальнее, чем – «Спартак». Все потому, что на том дерби [в Сербии] есть фанаты. Здесь их нет.

И после этого я чувствую, что тот матч принципиальнее. Поддержки болельщиков нам всегда не хватает», – сказал Здьелар.

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