Здьелар о дерби: «Матч «Партизан» – «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА – «Спартак». В Сербии есть фанаты, здесь их нет»
Хавбек ЦСКА Саша Здьелар считает, что в Сербии дерби более принципиальное.
Армейцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
«Честно скажу, матч «Партизан» – «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА – «Спартак». Все потому, что на том дерби [в Сербии] есть фанаты. Здесь их нет.
И после этого я чувствую, что тот матч принципиальнее. Поддержки болельщиков нам всегда не хватает», – сказал Здьелар.
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