«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»
Игорь Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН».
Экс-тренер сборной России раскритиковал «Пари НН», говоря об их матче с «Локомотивом» (2:3).
«Кутателадзе на 11-й минуте добежал, #####, ковырнул с левой ноги. Он уже был, #####, мертвый! Он уже устал. Понимаешь? Посмотреть на него – я не понимаю, че этот парень делает.
Они усилились Марадишвили, #####. Ну это со смехом, #####! Этот Кучаев, #####. Это че, #####, вообще за усиление?
И у них самая большая потеря… Этот, в центре поля… Черный паренек! Сломался сейчас. Майга!» – сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
При этом речь Корнеева не была заглушена или запикана.
https://youtu.be/wK9mZnjDYBU?si=5Xcc-HVBymUjGVLv