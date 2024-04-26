«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»

Игорь Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН».

Экс-тренер сборной России раскритиковал « », говоря об их матче с «Локомотивом» (2:3).

« на 11-й минуте добежал, #####, ковырнул с левой ноги. Он уже был, #####, мертвый! Он уже устал. Понимаешь? Посмотреть на него – я не понимаю, че этот парень делает.

Они усилились , #####. Ну это со смехом, #####! Этот Кучаев, #####. Это че, #####, вообще за усиление?

И у них самая большая потеря… Этот, в центре поля… Черный паренек! Сломался сейчас. Майга!» – сказал в эфире « ».

При этом речь Корнеева не была заглушена или запикана.