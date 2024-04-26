«Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!» Корнеев о «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Константин Марадишвили Николоз Кутателадзе брань Мамаду Майга Футбол

Игорь Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН».

Экс-тренер сборной России раскритиковал «Пари НН», говоря об их матче с «Локомотивом» (2:3).

«Кутателадзе на 11-й минуте добежал, #####, ковырнул с левой ноги. Он уже был, #####, мертвый! Он уже устал. Понимаешь? Посмотреть на него – я не понимаю, че этот парень делает.

Они усилились Марадишвили, #####. Ну это со смехом, #####! Этот Кучаев, #####. Это че, #####, вообще за усиление?

И у них самая большая потеря… Этот, в центре поля… Черный паренек! Сломался сейчас. Майга!» – сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

При этом речь Корнеева не была заглушена или запикана.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это были эмоции в прямом эфире )) никто не ожидал
+18
0
+18
Ну раз теперь ЛЧ не будет, только так рейтинги и собирать с незапиканными матюгами, отличный ход Матч тв!
+19
-1
+18
Ответ luu
Ну раз теперь ЛЧ не будет, только так рейтинги и собирать с незапиканными матюгами, отличный ход Матч тв!
Всем экспертам матч ТВ, в том числе и Жоре, скоро придется сильно менять профиль и идти в петушиную прогу «есть тема».
+11
-3
+8
нужно почаще смотреть матч тв, иногда бывает интересно
+5
0
+5
Ответ Glukinho
расшифруйте, ребят
Тут одно слово запечатано везде. Самое ходовое
+4
0
+4
Обычная речь, обычного футболиста или болельщика. Ну а остальные эту передачу не смотрят.
+4
0
+4
сильная аналитика #####...
+5
-2
+3
Этот клоун совсем неадекватен. Имел удовольствие наблюдать его аналитику после матча Мадрида с Сити. Даже Орзул на его фоне выглядела вменяемой.
+5
-2
+3
расшифруйте, ребят
+1
0
+1
ммм так загадочно))
+1
0
+1
Мы поняли, #####
+1
0
+1
Теперь понятно, почему Корнеев такой косноязычный
+1
0
+1
откройте качычки%%%::::::::%%. ничего не понятно##’#’#’##’$###$#
0
0
0
Кто кого в итоге трахнул?
0
0
0
Нашёл.
https://youtu.be/wK9mZnjDYBU?si=5Xcc-HVBymUjGVLv
0
0
0
Накатил человек перед эфиром, с кем не бывает. Понять и простить - всë-таки, легенда росфутбола.
0
0
0
Ответ Glukinho
расшифруйте, ребят
Belle
+1
-1
0
Ответ Пашка Донофф
Тут одно слово запечатано везде. Самое ходовое
Обозначает гулящую женщину, если точнее
0
0
0
наглая подтасовка звука
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий