Чемпионат Германии. «Бохум» примет «Хоффенхайм», «Лейпциг» в субботу сыграет с «Дортмундом», «Бавария» – с «Айнтрахтом»
«Бохум» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 31-го тура Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Бавария» – с «Айнтрахтом», «Байер» в ранге чемпиона – со «Штутгартом».
В воскресенье тур завершится матчем «Дармштадт» – «Хайденхайм».
31-й тур
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.