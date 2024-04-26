Чемпионат Германии. «Бохум» примет «Хоффенхайм», «Лейпциг» в субботу сыграет с «Дортмундом», «Бавария» – с «Айнтрахтом»

«Бохум» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 31-го тура Бундеслиги.

В субботу « » сыграет с «Боруссией» , « » – с « », « » в ранге чемпиона – со « ».

В воскресенье тур завершится матчем « » – « ».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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