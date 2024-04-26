Чемпионат Германии. «Бохум» примет «Хоффенхайм», «Лейпциг» в субботу сыграет с «Дортмундом», «Бавария» – с «Айнтрахтом»

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«Бохум» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 31-го тура Бундеслиги.

В субботу «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд,  «Бавария» – с «Айнтрахтом», «Байер» в ранге чемпиона – со  «Штутгартом».

В воскресенье тур завершится матчем «Дармштадт» – «Хайденхайм». 

Чемпионат Германии

31-й тур

Бохум – Хоффенхайм
Дата проведения
26 апреля, 21.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

РБ Лейпциг – Боруссия Д
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фрайбург – Вольфсбург
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Аугсбург – Вердер
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бавария – Айнтрахт Ф
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Байер – Штутгарт
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия М – Унион
Дата проведения
28 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Майнц – Кельн
Дата проведения
28 апреля, 18.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Дармштадт – Хайденхайм
Дата проведения
28 апреля, 20.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария
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жаркий тур будет )
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Байеру победы, пусть рекорд будет больше
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