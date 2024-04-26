Газзаев про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Тягучая игра, незрелищная. Дерби без ворот. Никто не хотел умирать!»

Валерий Газзаев высказался о нулевой ничьей в дерби ЦСКА – «Спартак».

Московские клубы остались без голов в матче 21-го тура Мир .

– Непросто комментировать такой матч. Команды прежде всего думали об обороне. Очень осторожная игра со стороны и « », и . При потере мяча соперники сразу же защищались большим количеством футболистов. Очень мало остроты. О чем можно говорить, если первый удар в створ ворот был нанесен ближе к концу встречи? Дерби без ворот.

Много борьбы, единоборств. Такое ощущение, что команды вышли на поле лишь с одной установкой: не проиграть! Ну вот серьезно: где это было видано, чтобы за 90 минут ЦСКА и «Спартак» пробили по воротам всего по два раза?!

– Кто-то был чуть ближе к победе?

– Нет. Железобетонная ничья! Никто на победу не наиграл. При этом, конечно, такой результат соперников не устроил. Идет борьба за призовые места, а тут потеря очков.

– Может ли ЦСКА посетовать на отсутствие ?

– Я уже заметил, что игра впереди не удалась обеим командам. А вот в составе армейцев мне понравился молодой центральный защитник, который заменял Рошу. Лукин. Да и слева сыграл довольно надежно. Перспектива у этих ребят просматривается. Мойзес сыграл довольно плотно против Соболева. Правда, его фол на Угальде был, скажем так, на оранжевую карточку.

Сложно хвалить игроков атаки. При каждой потере мяча все сразу отскакивали назад. И так все 90 минут... Тягучая игра, незрелищная. Никто не хотел умирать! – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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