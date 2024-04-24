Пасти оленей в -40, а затем – играть в футбол: история любви к спорту коренных народов Ямала

В футбол играют везде – в том числе там, где не растет трава. И порой тяжело не то что гонять мяч, а просто выйти на улицу.

Любовь к футболу живет в самых неожиданных местах – например, в коммьюнити коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа, занимающихся выпасом оленей.

Мы поговорили с бывшим исполнительным директором Союза оленеводов Ямала Тимуром Акчуриным и хантом Петром Дубровским, одним из участников турнира и владельцем гостевого чума «Тэланг Мув» (с хантыйского – «богатая земля»; чум – традиционное жилище конической формы у местных народов – Sports), – об организации турниров для любителей футбола и самой игре в условиях вечной мерзлоты.

Турнир по мини-футболу на кубок Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Как появилась идея играть в футбол в тундре

Тимур Акчурин: «Я был исполнительным директором Союза оленеводов ЯНАО и часто ездил по муниципальным образованиям, встречался с людьми. Однажды ко мне пришли ребята с инициативой поиграть в футбол. Можно было собраться и просто в тундре мяч погонять, но им хотелось придать этому соревновательный момент. Мы составили проект и получили небольшой грант от Проектного офиса развития Арктики. Закупили инвентарь и в 2021 году впервые провели этот турнир. Отозвались команды с разных уголков Ямала, в том числе сельских и отдаленных территорий. Всего было семь команд – две из Салехарда (столица региона), Панаевска, Катравожа, Харсаима, Аксарки и Яр-Сале.

Первый кубок проходил на открытых площадках, предоставленных администрацией Салехарда. Выделили карету скорой помощи, судейскую бригаду, вместе разработали положение соревнований. Было условие, что 50% состава должны состоять из коренных малочисленных народов. Но были исключения. Например, у нас проживает народ коми, который не относится к малочисленным – мы их тоже учитывали, так как они наравне с другими ведут кочевой образ жизни. Согласно законодательству, к малочисленным относятся народы севера с населением не более 50 тысяч человек, исторически проживающие на этих территориях.

В Салехарде на первый турнир даже пришли болельщики. Видимо, друзья и знакомые – массового освещения не было. Все команды играли достойно, с желанием. Для любителей вполне неплохо: многие техничные, кто-то не первый год друг с другом играет. Некоторые даже готовились к турниру специально, тренировались. Призы тоже были: кубки, спортивный инвентарь и книги по мини-футболу».

Футбол смотрят даже в чумах, а у детей это главное развлечение

Петр Дубровский: «В тундре для детей, у которых нет интернета, футбол – любимое занятие. Сам часто пинаю мяч с ними. Обычно играю на позиции защитника. В детстве любимого футболиста не было, болел за сборную России. Однажды с родственниками смотрели матч прямо в чуме: была спутниковая тарелка, телевизор. Электричество было, благодаря подстанции. К сожалению, уже не помню, кто играл.

Когда нас пригласили на турнир, команда у нас сформировалась спонтанно: кто смог, тот поехал. Поехали на машине в ночь, доехали до Надыма только утром. Ехали по жуткому морозу. Заняли третье место, первые два достались командам, состоящим из детей тундровиков, большинство из колледжей. Собой очень доволен – здорово смотрелся против молодежи, хватило дыхалки. Соревнование интересное, была даже шоу-программа – выступление творческих коллективов».

Тимур Акчурин: «Выездной турнир в Надыме в 2023 году мы проводили уже на закрытой площадке. Играла в основном молодежь – в положении был пункт, что можно участвовать всем желающим от 15 лет с разрешения родителей. Но больше отозвались молодые ребята тогда. В таком возрасте многие уже тоже оленеводы. Можно сказать, этим ремеслом начинают заниматься с рождения – впитывают традиционную культуру, живут в тундре с родителями. Затем переезжают на учебу в города покрупнее, но летом возвращаются. Многие после окончания ВУЗа все равно посвящают жизнь оленеводству.

Недавно мне звонили ребята и сказали, что у них снова есть желание поучаствовать в турнире. Сейчас ведем переговоры с департаментом по спорту и физической культуре о включении турнира в план официальных мероприятий. В дальнейшем хотелось бы, чтобы идея переросла в межрегиональный турнир среди коренных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока.

Сам я тоже участвовал во втором турнире, проходившем в Надыме, в составе команды из Салехарда. Всегда хочется самому посоревноваться – это здоровый образ жизни, проведение свободного времени с пользой. Играю с самого детства – как каждый советский ребенок выходил в коробку, которая была во дворе, и мы с ребятами играли летом в футбол, а зимой в хоккей. Обычно играю на позиции защитника. Из сильных качеств, наверное, выделю игровой интеллект, возможность оперативно оценить ситуацию. Хотя себя сложно оценивать.

В детстве любимой командой было московское «Динамо». Хотя, как ни странно, любимым футболистом был Олег Веретенников из «Ротора». Памятных матчей, просмотренных мной, очень много. Но сильнее всего, наверное, запомнилась игра 1999 года на «Стад де Франс». В отборе на Евро-2000 сборная России тогда обыграла действующих чемпионов мира французов – 3:2. У них тогда сильнейший состав был: Бартез, Джоркаефф, Анелька и многие другие. Но наша сборная одержала победу.

Сейчас смотрю футбол, когда есть возможность. Болею за ЦСКА, особенно нравился этот клуб при Леониде Слуцком – интересная команда была. Из современных игроков больше всего нравится Алексей Миранчук, слежу за его игрой в «Аталанте».

Жизнь в тундре: как люди переносят страшный мороз, где работают и чем питаются

Тимур Акчурин: «Регион располагается на севере, в арктической зоне: вечная мерзлота, но сердца у людей теплые. У нас уникальный край – с различными народами и разнообразными вероисповеданиями. Особое значение в регионе уделяется коренным народам, ведущим кочевой образ жизни: ханты, ненцы, селькупы, частично – коми-зыряне.

Кроме того, Ямал известен добычей газа. Так что наш регион – пример уникального взаимодействия людей, ведущих кочевой образ жизни, и топливно-энергетического комплекса.

Несмотря на расположение, автономный округ не труднодоступен. Из года в год инфраструктура развивается – строятся мосты, дороги. Конечно, есть и более труднодоступные поселения – летом к ним доступ на водном транспорте, в холодное время года люди добираются туда по зимникам (дороги, эксплуатация которых возможна только при минусовых температурах – Sports).

Я не первый год взаимодействую с коренными народами. Это приветливые люди, ведущие достаточно уникальный образ жизни и кочующие в суровых северных условиях. Не каждый может в 40-градусный мороз устанавливать чум, топить печку и заготавливать дрова.

Для них олень – все: транспорт, питание, одежда. Для России и Ямала важно сохранить эту самобытную культуру и образ жизни. На оленеводство приходится львиная доля сельского хозяйства. В стаде может быть и по 500, и по 2000 голов, а то и более. Люди содержат столько оленей, сколько им необходимо для жизни. Есть государственные предприятия, частные предприниматели, общины оленеводов, и даже просто физические лица, которые занимаются этим ремеслом для себя.

Теоретически поля можно возводить прямо в тундре – натуральные и искусственные. Но это нецелесообразно, так как там пасутся олени и другие животные. Растительность в тундре – основная пища для них, поэтому возведение каких-либо объектов нанесет вред растительному покрову. Можно погонять мяч прямо на траве, а если хочется посоревноваться, то добро пожаловать на наш турнир».

Петр Дубровский: «Оленеводством у меня занимаются родные. Разведение оленей – это основное занятие, которое передалось от предков. Без него в этих суровых условиях не выжить. Для человека это достаточно безобидное животное, если его не тревожить, хотя дикий олень может боднуть или ударить копытом. Даже в одомашненном стаде животное проявит агрессию, если к нему неправильно подойти. Обычно подходят с левой стороны почему-то – не знаю, чем это обусловлено: все эти тонкости передаются по наследству.

Сам лично я никогда не пас стадо. Но в детстве ездил к родным и все это видел живьем. Дедушка рассказывал мне, что в довоенные времена поголовья были огромными: стада могли быть по 7-10 тысяч оленей. Сейчас – меньше, обычно – по 1-2 тысячи. Соответственно, сейчас достаточно двух-трех чумов, чтобы следить за стадом.

Пастушеством занимаются мужчины: они каждый день встают рано утром и вместе с собаками идут к стаду, которое обычно находится в 3-5 км от дома. Раньше они пешком преодолевали это расстояние, сейчас – на транспорте. Родственники рассказывали, что в горах пропадает очень много оленят: куда-то падают, ломают ноги, иногда на них нападают хищники. Из-за этого поголовье уменьшается. Олени рожают сами, но под присмотром пастухов. Бывает, что приезжают ветеринары.

К сожалению, оленевод – не самая высокооплачиваемая профессия. Молодежь все больше стремится в города. У меня в роду двоюродные братья, которые постарше меня, уже вышли на пенсию, а их дети живут в городе, оленеводством не хотят заниматься. Из-за этого пропадает преемственность. Хотя сейчас в регионе есть агитация на предпринимательство с сохранением быта и культуры местных народов. И я тоже решил попробовать себя в предпринимательстве, поэтому проявил инициативу поставить чум и приглашать гостей. Рассказываю о быте местных народов, угощаю национальной кухней: в основном олениной и рыбой. В тундре чаще всего их едят в сыром виде, так как дров для костра мало. Сырая оленина – главное блюдо хантов, ненцев. Часто едят строганину, вареное мясо оленя, уху, морс из северных ягод.

Я сам хант. Исторически быт моего народа обстоит так: мужчина утром уходит пасти оленей, а женщина-чумработница следит за очагом. Она воспитывает детей и занимается вышиванием, используя оленьи жилы в качестве ниток. Чум же собирается из шкур оленей. Каркасом служат длинные шесты, примерно до семи метров. Как правило, их собирают женщины: берется шест, делается петля с кармашком, на которую насаживается нюк – полотно из шкур оленей. Обычно уходит по 30-40 шкур на весь чум. Мужчина держит каркас, а женщина веревками натягивает полотно доверху с двух сторон.

Снизу кладется брезент, зимой еще подкладывают оленьи шкуры. В чуме находится печка, дым выходит через вершину. Туристы приезжают и удивляются: «Почему вверху отверстие? Жар же будет оттуда выходить». Но из-за печки в чуме очень тепло – даже в -40 градусов. Хотя семья, живущая в чуме, все равно ходит в кисах (высокая обувь из оленьих шкур – Sports). Одежда тоже вся из оленя, в ней невозможно замерзнуть».

Следующий турнир, в котором сыграют коренные народы Ямала, состоится с 9 по 11 августа в Салехарде. Он приурочен к Международному дню малочисленных народов мира, который как раз отмечается 9 августа.

***

Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за проект «Организация турнира по мини-футболу на кубок Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа» тоже можно будет. Следите за обновлениями!

Фото: РИА Новости /Александр Кряжев, Павел Львов, Владимир Астапкович, Сергей Русанов; AFP /SERGEI GAPON

Реклама, «РФС», erid: 2SDnjcLj2ho