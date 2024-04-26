Колосков про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Худшее дерби. Ни одного разумного действия, ни одной нормальной комбинации. Арбитр тоже бестолковый»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Вячеслав Колосков Василий Казарцев Футбол

Вячеслав Колосков назвал нулевое дерби «Спартака» и ЦСКА худшим в истории.

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир РПЛ. Главным судьей встречи был Василий Казарцев

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом.

Вообще ни одного разумного действия на поле, за 96 минут два неопасных удара по воротам. Столько суеты, толкотни, споров, но ни одной нормальной комбинации! Даже если я не помню другие дерби, то это все равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели.

На судей напирают, потому что игры нет, а все эмоции идут в их сторону. Хотя арбитр сегодня тоже был бестолковый, честно говоря. Я обычно не обсуждаю судейство, но сегодня было столько нелогичных действий, что диву даешься. Один раз даешь фол за подкат, в другой раз за такой же подкат – не даешь», – сказал почетный президент РФС.

Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

Семь минусов дерби: от абсурдного Казарцева до безыдейного нападения и трусливых замен

Опрос

Как вам судейство в дерби?
10041 голос
Плохо
51%
Организация РПЛ
Как обычно
33%
Организация РПЛ
А в чем проблема?
16%
Организация РПЛ

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сначала раскормили футболистов огромными деньгами, потом выгнали с трибун активную часть болельщиков, сверху накрыли чудо-судьями, типа ивановых, казарцевых и вилковых, а потом удивляются, что на такой футбол смотреть противно.
+34
0
+34
Колосков описал свой период правления
+13
-3
+10
Самая грамотная оценка вчерашнего фарса, антифутбол во красе.
+12
-2
+10
Ответ Джиза
Я не понимаю этих недовольных. Если бы команды постоянно так играли, был бы тухляк, а один матч с осторожным футболом, когда к обоим тренерам столько внимания - ну, такое бывает. Я не кайфанул, но и не скажу, что потерял время. Футбол и таким бывает, ничего. И Спартак, и ЦСКА умеют играть весело, так что у меня претензий нет.
Только люди за зрелищем приходят на стадион, после работы, отдавая свои деньги, хотят получить хорошие эмоции, а получают этот кал. В матче с Зенитом в кубке что то похожее было, ничего смотрибельного. А у футболистов все условия для хорошего футбола: водичка, зп 5 и 20, доктора, маечки перед выходом на замену распаковывают чуть ли не надевают на футболистов, график не сложный, давления уже нет почти, всё короче есть для нормальной игры в футбол, а они вату катают, какой смысл тогда во всем этом? Футбол же для болельщиков) а болельщики любят зрелище, а не подходы к воротам без чего то внятного.
+10
-1
+9
Да прав Колосков,это не футбол.Судьи особенно Казарцев судят через раз.А про нарушения одни и те же ,то это вообще в каждом матче.
+2
0
+2
Худший матч в этом сезоне РПЛ
+2
0
+2
Соглашусь с Колосковым.
+2
0
+2
Ответ Сергей Фетисов
Да прав Колосков,это не футбол.Судьи особенно Казарцев судят через раз.А про нарушения одни и те же ,то это вообще в каждом матче.
Казарцев через раз? Да у него ни одной игры не было нормальной! Даже в первой лиги умудрился обосраться...
+2
0
+2
Ответ Сергей Ошлапов
Сначала Москалев, когда Зиньковского сбили стратил, сейчас Казарцев, Бестолочи, отправить во 2 лигу.
За что Вы так ПФЛ не любите, они в чем виноваты?
+1
0
+1
Ответ КБ Сергей
Сначала раскормили футболистов огромными деньгами, потом выгнали с трибун активную часть болельщиков, сверху накрыли чудо-судьями, типа ивановых, казарцевых и вилковых, а потом удивляются, что на такой футбол смотреть противно.
Раскормили, действительно, знатно)
Вот сидит на лавке Зоба с огромный зарплатой в год. Ему -хорошо.
И не нужно меня лечить сказкой про чужие деньги в кармане.
Они у него действительно-чужие.
+1
0
+1
Слишковичу напрягаться нет смысла,он временщик.
А вот Федотов - распиаренный ноль,которому просто везёт.
+1
0
+1
Ответ tolobas
Худший матч в этом сезоне РПЛ
Ну да, ну да. Нулевые ничьи Урал - Пари НН и Факел-Балтика конечно куда интереснее были
0
0
0
Ответ ne ravnodushen
Казанцев это провал. Кто же его держит, это недоразумение.
Потом еще куда-нибудь в эксперно судейскую комиссию посадят, в судейский комитет...
0
0
0
Типичная букмекерская история.
Я не идиот ездить на такое фуфло.
Только по 📺 смотрю год уже почти.
И не надо писать «Поддерживать надо Команду».
С такой «игрой» они должны меня как болельщика поддерживать.
Такой ваты не было в 1990-2017.
Играть до 80 минуты без ворот - это плевок в болельщика.
+1
-1
0
Тут я с мафиози согласен!
0
0
0
База
0
0
0
Медленная игра с бесконечными остановками, плюс низкое качество исполнителей
0
0
0
Казанцев это провал. Кто же его держит, это недоразумение.
0
0
0
Сначала Москалев, когда Зиньковского сбили стратил, сейчас Казарцев, Бестолочи, отправить во 2 лигу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий