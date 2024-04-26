Колосков про 0:0 ЦСКА и «Спартака»: «Худшее дерби. Ни одного разумного действия, ни одной нормальной комбинации. Арбитр тоже бестолковый»

Вячеслав Колосков назвал нулевое дерби «Спартака» и ЦСКА худшим в истории.

Московские клубы завершили ничьей (0:0) матч 21-го тура Мир . Главным судьей встречи был .

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом.

Вообще ни одного разумного действия на поле, за 96 минут два неопасных удара по воротам. Столько суеты, толкотни, споров, но ни одной нормальной комбинации! Даже если я не помню другие дерби, то это все равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели.

На судей напирают, потому что игры нет, а все эмоции идут в их сторону. Хотя арбитр сегодня тоже был бестолковый, честно говоря. Я обычно не обсуждаю судейство, но сегодня было столько нелогичных действий, что диву даешься. Один раз даешь фол за подкат, в другой раз за такой же подкат – не даешь», – сказал почетный президент РФС.

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