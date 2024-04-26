Нулевое дерби и вопросы к судейству Казарцева, «Барса» сохранила Хави, отравление «Сочи» в Грозном, «Сити» в 1 очке от «Арсенала», ЛЧ на Okko и другие новости

1. Дерби ЦСКА – «Спартак» не оправдало ожиданий: 0:0 при минимуме моментов и первый удар в створ на 80-й минуте. «Матч Премьер» уместил обзор матча в 8 секунд. Хайлайты были, но только в исполнении бригады Казарцева: например, много вопросов по неназначенному пенальти за руку Чалова. Причем экс-судья Федотов сначала не увидел здесь 11-метровый, а потом как увидел! Также Казарцев, возможно, по ошибке показал Дуарте желтую, из-за которой защитник «Спартака» пропустит игру с «Локо», и простил Мойзеса. Впрочем, Владимир Федотов не считает, что дерби было скучным, а вот Глеб Чернявский разочаровался.

2. Хави официально остается в «Барселоне». Лапорта не сдержал слез, говоря об этом на пресс-конференции. Игроки регулярно приходили в кабинет Хави, убеждая его остаться. Сам тренер заявил, что в январе был убежден, что ему лучше уйти, но окончательное решение оказалось не окончательным.

3. Перед важнейшим матчем в борьбе за выживание против «Ахмата» в Грозном «Сочи» сообщил о массовом отравлении – 14 игроков не смогли выйти на поле. Пошли разговоры о переносе, но игра состоялась – «Ахмат» выиграл и покинул зону вылета, практически похоронив шансы сочинцев подняться со дна. Роберт Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить матч, в «Ахмате» возмутились и призвали начать расследование.

4. «Ман Сити» без Холанда разобрался с «Брайтоном» в гостях (4:0) и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до 1 очка – имея при этом матч в запасе. В АПЛ команда Гвардиолы не проигрывает аж с декабря.

5. Конец эпохи: Okko купит права на показ ЛЧ со следующего сезона. Возможно, мы увидим турнир на «Первом» или «РЕН ТВ».

6. Экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в Кубке УЕФА-2004/05: якобы в судейских сумках нашли часы с рубинами. Валерий Газзаев назвал заявление француза «бредом сивой кобылы», разглядел руку Макрона и попытки «вновь унизить Россию перед Олимпиадой».

7. НХЛ. «Флорида» обыграла «Тампу» (5:3) и ведет в серии со счетом 3-0, Бобровский отразил 26 бросков из 29 и стал 3-й звездой, Кучеров отметился одной передачей в третьей игре подряд. «Каролина» победила «Айлендерс» (3:2) и тоже сделала 3-0 в серии, Свечников сделал 2 передачи, Орлов забил первый гол в плей-офф с 2018 года, Сорокин пропустил 3 шайбы после 14 бросков и был заменен.

8. Комитет по этике рассмотрит шутку хавбека «Рубина» Руслана Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки».

9. НБА. 50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» одержать первую победу в серии с «Нью-Йорком» (1-2), «Орландо» разгромил «Кливленд» с разницей «+38» и ведет в серии 3-0.

10. Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Эдриан Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время.

11. Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала победителем чемпионата Европы.

12. Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде-2024.

13. Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове.

14. Российские судебные приставы ищут Квинси Промеса: он должен более 400 тысяч рублей налогов.

15. В Единой лиге ВТБ УНИКС увеличил преимущество в серии с «Самарой» (2-0), «Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» (2-0).

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