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    Sports.ru
    Неймар

    Неймар

    Neymar da Silva Santos Junior
    Родился 5 февраля 1992 | 25 лет
    Гражданство Бразилия
    Клуб  Барселона|Нападающий
    Рост и вес 175|65
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2016/2017
     Барселона
    		 Испания. Примера 30 13 1 16 29 6 1 88
    2015/2016
     Барселона
    		 Испания. Примера 34 24 5 16 40 6 0 89
    2014/2015
     Барселона
    		 Испания. Примера 33 22 1 10 32 6 0 78
    2013/2014
     Барселона
    		 Испания. Примера 26 9 1 9 18 6 0 67
    2013
     Сантос
    		 Бразилия. Высшая лига 1 0 0 0 0 0 0 90
    2012
     Сантос
    		 Бразилия. Высшая лига 17 14 1 1 15 6 1 87
    2011
     Сантос
    		 Бразилия. Высшая лига 21 13 3 0 13 9 1 89
    2010
     Сантос
    		 Бразилия. Высшая лига 31 17 3 0 17 11 0 85
    2009
     Сантос
    		 Бразилия. Высшая лига 32 9 0 0 9 6 0 50
    Показатели за всю карьеру 225 121 15 52 173 56 3 78
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    22 июля|Sports.ru

    14:30 Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти|102

    14:00 Массимилиано Аллегри: «Не знаю, что происходит в «Барселоне». Но не опасаюсь потерять Дибалу»|59

    12:40 Неймар согласовал с «ПСЖ» пятилетний контракт с зарплатой 30 млн евро в год|470

    12:25 Вальтер Сабатини: «Если за Неймара платят 222 млн евро, это действует на другие цены, как допинг»|35

    09:58 «ПСЖ» надеется оформить трансфер Неймара к среде|212

    22 июля 09:21|Блог Тейлор Свифт

    Неймар последним пришел на тренировку и получил подзатыльник от Суареса

    Рейтинг +39
    11 комментариев Подписаться на блог
    22 июля|Sports.ru

    02:02 Серджи Бускетс: «Неймар не найдет клуба лучше «Барселоны»|43|+6

    01:09 Эрнесто Вальверде: «Неймар с нами, и мы полностью на него рассчитываем»|69

    21 июля 22:23|Блог БарсаМания

    Трансферное окно 2017 «Паззл Неймара»

    Константин Лосс рассказывает о кусочках не до конца завершённого паззла, которые убедили его в необходимости, как минимум, написать что-то о ситуации, собрав разрозненные факты и намёки воедино

    Рейтинг +29
    11 комментариев Подписаться на блог
    21 июля|Sports.ru

    20:49 Paris United: Неймар станет игроком «ПСЖ»|150

    21 июля 20:10|Блог PSEVDOАналитика 2.0

    Неймар уходит?

    «Барселона» попала в тяжелое положение

    Рейтинг +11
    14 комментариев Подписаться на блог
    21 июля|Sports.ru

    16:43 Le Parisien: Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ»|232

    21 июля 15:25|Блог Нужные вещи

    Выход из тени: Неймар, «Барселона» и ПСЖ - что вообще происходит?

    Soccernews о перспективах возможного трансфера

    Рейтинг +20
    16 комментариев Подписаться на блог
    21 июля|Sports.ru

    00:34 Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%|306

    20 июля 23:25|Блог Испанская кухня

    Что стоит за слухами о трансфере Неймара в «ПСЖ»

    Рассуждает Станислав Рынкевич.

    Рейтинг +462
    179 комментариев Подписаться на блог
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