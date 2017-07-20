|Родился
|5 февраля 1992 | 25 лет
|Гражданство
|Бразилия
|Клуб
|Барселона|Нападающий
|Рост и вес
|175|65
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Испания. Примера
|30
|13
|1
|16
|29
|6
|1
|88
|Испания. Примера
|34
|24
|5
|16
|40
|6
|0
|89
|Испания. Примера
|33
|22
|1
|10
|32
|6
|0
|78
|Испания. Примера
|26
|9
|1
|9
|18
|6
|0
|67
|Бразилия. Высшая лига
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Бразилия. Высшая лига
|17
|14
|1
|1
|15
|6
|1
|87
|Бразилия. Высшая лига
|21
|13
|3
|0
|13
|9
|1
|89
|Бразилия. Высшая лига
|31
|17
|3
|0
|17
|11
|0
|85
|Бразилия. Высшая лига
|32
|9
|0
|0
|9
|6
|0
|50
|Показатели за всю карьеру
|225
|121
|15
|52
|173
|56
|3
|78
14:30 Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти|102
14:00 Массимилиано Аллегри: «Не знаю, что происходит в «Барселоне». Но не опасаюсь потерять Дибалу»|59
12:40 Неймар согласовал с «ПСЖ» пятилетний контракт с зарплатой 30 млн евро в год|470
12:25 Вальтер Сабатини: «Если за Неймара платят 222 млн евро, это действует на другие цены, как допинг»|35
02:02 Серджи Бускетс: «Неймар не найдет клуба лучше «Барселоны»|43|+6
01:09 Эрнесто Вальверде: «Неймар с нами, и мы полностью на него рассчитываем»|69
Константин Лосс рассказывает о кусочках не до конца завершённого паззла, которые убедили его в необходимости, как минимум, написать что-то о ситуации, собрав разрозненные факты и намёки воедино
«Барселона» попала в тяжелое положение
16:43 Le Parisien: Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ»|232
Soccernews о перспективах возможного трансфера
Рассуждает Станислав Рынкевич.
|Жорди Масип
|Вр
|Марк-Андре тер Стеген
|Вр
|Яспер Силлессен
|Вр
|Алеиш Видаль
|Защ
|Борха Лопес
|Защ
|Жерар Пике
|Защ
|Жорди Альба
|Защ
|Люка Динь
|Защ
|Нелсон Семеду
|Защ
|Самюэль Умтити
|Защ
|Алехандро Карбонель
|ПЗ
|Андре Гомеш
|ПЗ
|Андрес Иньеста
|ПЗ
|Арда Туран
|ПЗ
|Вилфрид Каптум
|ПЗ
|Денис Суарес
|ПЗ
|Иван Ракитич
|ПЗ
|Карлес Аленья
|ПЗ
|Марлон
|ПЗ
|Нили
|ПЗ
|Рафинья
|ПЗ
|Серджи Бускетс
|ПЗ
|Серджи Роберто
|ПЗ
|Хавьер Маскерано
|ПЗ
|Лионель Месси
|Нап
|Луис Суарес
|Нап
|Марк Кардона
|Нап
|Неймар
|Нап
|Пако Алькасер
|Нап
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