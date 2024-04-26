Новые боссы «МЮ» отменили проживание и бесплатный проезд для сотруников клуба на финал Кубка Англии. Поездка на автобусе стоит 20 фунтов

«Манчестер Юнайтед» решил сэкономить на сотрудниках.

В прошлом примерно 1100 сотрудников «МЮ» получали бесплатные билеты (при этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой друзей и родственников), а также проезд на «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в отеле в Лондоне.

Новые совладельцы «МЮ» из Ineos решили отменить льготы для сотрудников. Теперь они получат только один билет. Кроме того, им придется заплатить 20 фунтов за поездку на автобусе на «Уэмбли» и обратно в день матча. Все остальные преимущества исчезли.

Отмечается, что это одна из мер жесткой экономии «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «МЮ» сыграет 25 мая в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити».