Новые боссы «МЮ» отменили проживание и бесплатный проезд для сотруников клуба на финал Кубка Англии. Поездка на автобусе стоит 20 фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил сэкономить на сотрудниках.

В прошлом примерно 1100 сотрудников «МЮ» получали бесплатные билеты (при этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой друзей и родственников), а также проезд на «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в отеле в Лондоне.

Новые совладельцы «МЮ» из Ineos решили отменить льготы для сотрудников. Теперь они получат только один билет. Кроме того, им придется заплатить 20 фунтов за поездку на автобусе на «Уэмбли» и обратно в день матча. Все остальные преимущества исчезли.

Отмечается, что это одна из мер жесткой экономии «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «МЮ» сыграет 25 мая в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити».

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8 комментариев
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толку если Глейзеры будут дальше летать на самолётах за счет МЮ
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И девок запретить!)
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Ответ Do you know?
И девок запретить!)
Хорошо , но потом .
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Новые владельцы съездили на стажировку в Барселону
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Звучит разумно на самом деле, неразумно оплачивать кроме билета, еще и обед, отель, вечеринку
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Мб у Глейзеров заберёте все дивиденды?)
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Карта "Тройка" сгладит ситуацию
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Ответ Do you know?
И девок запретить!)
А Глейзерам девки не нужны)
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