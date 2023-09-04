Рекордная победа Ферстаппена «для «Википедии», контракт Хэмилтона, поул, подиум и попытка ограбления Сайнса и другие события Гран-при Италии

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Италии «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен опять победил и превзошел рекорд Феттеля, выиграв десятую гонку подряд. Для «Ред Булл» триумф стал 15-м подряд, команда оторвалась от «Макларена»-1988 на четыре победы.

Босс «Мерседеса» Вольфф заявил, что достижение Макса – «для «Википедии», которую «никто не читает». Кроме того, Ферстаппен сломал традицию Монцы последних лет: три предыдущих победителя не доезжали до финиша на следующий год.

Второе место Переса позволило «Ред Булл» побить рекорд команды по дублям за сезон.

2. Пилоты «Феррари» вместо борьбы за победу сражались между собой – возможно, вмешалось «проклятье Росберга», выложившего перед стартом очередное селфи.

Сайнс опередил Леклера, завоевал третье место и звание гонщика дня и остался доволен битвой. Вассер признался, что ему понравилась борьба напарников, Шарль отметил, что такими и должны быть гонки.

Скудерия провела домашний этап в особой ливрее.

3. Вечером после гонки у Карлоса украли часы, однако испанец вернул их с помощью прохожих.

4. Сайнс выиграл квалификацию и принес «Феррари» третий поул в сезоне. Карлоса и Леклера, занявшего третью позицию, не наказали за превышение максимального времени на круге, установленного ФИА ради борьбы с трафиком. Как объяснили стюарды, напарники по Скудерии действовали надлежащим образом, пропуская соперников.

5. Хэмилтон извинился перед Пиастри за столкновение. Льюис получил пятисекундный штраф и два штрафных балла, однако удержал шестое место. Вольфф назвал подопечного единственным пилотом, признающим ошибки.

6. Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года, все составы команд на следующий сезон – здесь.

Вольфф объяснил решение сохранить «лучшую» пару гонщиков в «Ф-1», Алонсо признался, что выбирал бы Льюиса до 80 лет, сам британец заявил, что продолжит гоняться не ради мести за сезон-2021.

7. В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года». После этого бразильца попросили пропустить Гран-при Италии, от баннера тоже пришлось избавиться. Масса приостановил работу амбассадором «Ф-1» на время судебного разбирательства по поводу титула Хэмилтона.

8. Хэмилтон заявил, что все его напарники сильнее напарников Ферстаппена, Макс обвинил соперника в зависти, Вольфф напомнил, что Льюис выступал с тремя чемпионами, Хорнер полагает, что бороться нужно не только внутри команды.

9. Ферстаппен допустил выступления в паре с Норрисом, Росберг поделился слухами об уходе Ландо из «Макларена», Марко посчитал британца идеальным напарником для Макса. Ральф Шумахер предположил, что «Ред Булл» и Перес уже договорились о досрочном разрыве.

10. Другие трансферные слухи: Другович может стать основным пилотом «Альфа Ромео», 17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перейдет в «Ф-2» без участия в «Ф-3».

⏱️ Хроника гонки: «Ред Булл» дожал «Феррари», у Ферстаппена – исторический рекорд

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии

Результаты гонок в других сериях

1. Алеш Эспаргаро выиграл основную гонку и спринт на Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяя отделался ушибами после опасной аварии, Бастианини сломал лодыжку и руку в массовом завале, поул у Баньяи.

2. Вести стал лучшим в первой гонке «Формулы-2» в Монце и сошел во второй, Бермэн победил в воскресном заезде, Пуршер взял поул.

3. Бортолето стал чемпионом «Формулы-3», Колапинто выиграл первую гонку заключительного уик-энда, Эдгар – вторую, Гете – квалификацию.

4. Палоу досрочно выиграл второй титул в «Индикаре» после победы в Портленде.

Интересные цитаты

Льюис Хэмилтон: «Победы Ферстаппена впечатляют не больше, чем Михаэля Шумахера, Феттеля, Алонсо»

Макс Ферстаппен: «В прошлом у команд «Ф-1» были более доминирующие машины»

«Возможно, Алонсо говорит: «Ферстаппен гораздо лучше Хэмилтона», не говоря это напрямую». Питер Уиндзор о комплиментах Фернандо Максу

Кристиан Хорнер: «Сайнс защищался так, словно от этого зависела его жизнь»

Джеки Стюарт: «Хэмилтон проиграл не самому талантливому Росбергу. Не считаю, что Льюис выиграет 8-й титул»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сингапура «Ф-1» (15-17 сентября).

2. Гран-при Сан-Марино MotoGP (8-10 сентября).

3. Финал сезона «Индикара» на трассе «Лагуна Сека» (10 сентября).

4. Гонка WEC «6 часов Фудзи» (10 сентября).

5. Ралли Греции WRC (7-10 сентября).

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