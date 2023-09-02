Сайнса и Леклера не наказали на превышение максимального времени на круге в квалификации к Гран-при Италии

Пилоты « » избежали наказания на превышение лимита на круге и сохранили высокие позиции по итогам квалификации к Гран-при Италии.

завоевал поул, Шарль Леклер занял третье место.

В первом сегменте напарники проехали медленные круги со слишком низким темпом. Перед сессией ФИА заявила, что проезжать круги медленнее 1.41,000 нельзя во избежание проблем с трафиком. Тем не менее, стюарды не стали штрафовать Карлоса и .

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

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