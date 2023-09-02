Сайнса и Леклера не наказали на превышение максимального времени на круге в квалификации к Гран-при Италии

Теги Гран-при Италии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Шарль Леклер Авто

Пилоты «Феррари» избежали наказания на превышение лимита на круге и сохранили высокие позиции по итогам квалификации к Гран-при Италии.

Карлос Сайнс завоевал поул, Шарль Леклер занял третье место.

В первом сегменте напарники проехали медленные круги со слишком низким темпом. Перед сессией ФИА заявила, что проезжать круги медленнее 1.41,000 нельзя во избежание проблем с трафиком. Тем не менее, стюарды не стали штрафовать Карлоса и Шарля.

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

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12 комментариев

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Grigpar
Указали бы хоть причину почему этого не произошло? :))
+18
-2
+16
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Evgeni_Mikhalev
Гениальные судьи. Зачем вводить правило, которое сами же не соблюдают.
+15
-3
+12
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<~Inter~>
Ответ Grigpar
Указали бы хоть причину почему этого не произошло? :))
домашний гран при
+10
-1
+9
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Михаил Пивненко
Ответ Grigpar
Указали бы хоть причину почему этого не произошло? :))
Стюарды хотят вернуться из Монцы живыми
+9
-1
+8
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Указали бы хоть причину почему этого не произошло? :))
так Феррари выехали когда все были на быстром круге и чтобы пропустить тех кто на быстром замедлились.
+4
0
+4
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Алекс Клиторман
Для чего тогда эти правила? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+6
-3
+3
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Рнпрл Аари
Ответ Ascari
А ещё кто-то из гонщиков превышал?
Вроде нет, только оба Феррари в первом сегменте
+3
0
+3
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GarbaXosa
домашнее судейство
+2
-1
+1
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Under
Ответ Evgeni_Mikhalev
Гениальные судьи. Зачем вводить правило, которое сами же не соблюдают.
там же сразу сказали, что могут закрывать глаза на усмотрение принимающих решение
+1
0
+1
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Ascari
А ещё кто-то из гонщиков превышал?
0
0
0
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