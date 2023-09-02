ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

предприняла меры для того, чтобы избежать аварийных ситуаций из-за трафика во время квалификации к .

На высокоскоростном автодроме в Монце гонщики «Формулы-1» традиционно сражаются за слипстрим, что приводит к опасным замедлениям. То же относится к младшим сериям: вчерашняя квалификация «Формулы-3» была прервана красными флагами после аварии на медленном круге.

Федерация сообщила, что пилотам «Ф-1», которые превысят установленное максимальное время на круге (1.41,00), грозит наказание. Это относится к кругам выезда и заезда в боксы. Освободить гонщиков от ответственности могут лишь «исключительные обстоятельства», с которыми должны согласиться стюарды.

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