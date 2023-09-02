ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

Теги Гран-при Италии ФИА Формула-1 Формула-3 регламент Монца Авто

ФИА предприняла меры для того, чтобы избежать аварийных ситуаций из-за трафика во время квалификации к Гран-при Италии.

На высокоскоростном автодроме в Монце гонщики «Формулы-1» традиционно сражаются за слипстрим, что приводит к опасным замедлениям. То же относится к младшим сериям: вчерашняя квалификация «Формулы-3» была прервана красными флагами после аварии на медленном круге.

Федерация сообщила, что пилотам «Ф-1», которые превысят установленное максимальное время на круге (1.41,00), грозит наказание. Это относится к кругам выезда и заезда в боксы. Освободить гонщиков от ответственности могут лишь «исключительные обстоятельства», с которыми должны согласиться стюарды.

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2 комментария

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MP423
Давно назревшее решение. Посмотрим, как сработает
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Ser Gradov
Ответ MP423
Давно назревшее решение. Посмотрим, как сработает
Через Ж. Надо было ограничивать время не на круг, а на сектора или минисектора.
В итоге будет, что первый будет контролировать свое время, будет подъезжать в притык, условно 1:35, а едущий за ним должен увеличить время. И будет как пружина. В итоге 5ый уже не успеет вписаться. Не говоря про остальных.
Так что если кто то захочет поднасрать, то вполне)
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0
+2
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