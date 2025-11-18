В «Рейсинг Буллз» показали специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Рейсинг Буллз» показали новую ливрею на этап в Лас-Вегасе.

Команда «Рейсинг Буллз » представила специальную ливрею, которую будет использовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

Дизайн был разработан вместе с титульным партнером команды – Cash App.

В новом дизайне также будут выполнены гоночные комбинезоны пилотов команды – Изака Аджара и Лиама Лоусона .

