Сайнс с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии

стал жертвой неудавшегося ограбления после подиума на .

Гонщик « » занял третье место по итогам домашней для команды гонки.

Как передает La Gazzetta dello Sport, вечером 3 сентября в центре Милана к Сайнсу подошли двое мужчин, сняли с его руки часы и попытались скрыться. Испанец пустился в погоню, и с помощью прохожих ему удалось остановить грабителей и вернуть часы. Полиция арестовала злоумышленников.

По информации The Sun, речь идет о Richard Mille стоимостью 500 000 фунтов (около 630 000 долларов).

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