Сайнс с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс стал жертвой неудавшегося ограбления после подиума на Гран-при Италии.

Гонщик «Феррари» занял третье место по итогам домашней для команды гонки.

Как передает La Gazzetta dello Sport, вечером 3 сентября в центре Милана к Сайнсу подошли двое мужчин, сняли с его руки часы и попытались скрыться. Испанец пустился в погоню, и с помощью прохожих ему удалось остановить грабителей и вернуть часы. Полиция арестовала злоумышленников.

По информации The Sun, речь идет о Richard Mille стоимостью 500 000 фунтов (около 630 000 долларов).

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18 комментариев

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proto88
Совсем совесть потеряли. Видимо эмигранты. Уж Сайнца всяко каждый итальянец в лицо должен знать
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White Pardus
Молодцом! Не только ездит, но и бегает быстро)
А вот Ландо, его друг, 2 раза не догнал)
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Rangawe
Не только защищался оказывается он вчера)))
ещё и пытался атаковать!!!)))
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Михаил Пивненко
Прохожие отметили, что Карлос догнал воришек, используя слипстрим и ДРС
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Lanc
Если полиция установит, что он срезал траекторию во время преследования, то заставят вернуть часы грабителям.
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Рнпрл Аари
я Сайнс, Карлос Сайнс!
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Jhon Jhon
Зачем полиция арестовывает таких, они все равно потом их отпустят)
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quznez
"Гоп-стоп, мы подошли из-за угла..."
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Boaster
Сайнс, Леклер, Норрис... И всегда снимают именно Richard Mille. Может ниточки поискать в отделе маркетинга этого часового производителя?
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Антон Якимцев
Пока догонял, стёр всю подошву, хорошо хоть трафик помог в итоге.
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Андрей Рядькин
Ответ Dizzod
живёшь а Италии и ничего не знаешь. Мне телевизор рассказал что тебя не ограбил мигрант потому что ты замёрз зимой, умер от голода весной.
просто соловьев теперь не с Комо вещает, информация немного не актуальна
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Dizzod
Ответ Андрей Рядькин
Полагаю, что в РФ создается образ, что когда я выхожу в Европе на улицу, то сначала я переступаю через лежащего мигранта, второй меня грабит, а третий уже украл мой велосипед. Но это не так. Проблемы есть, они решаются с разной долей успеха, но решаются. Действительно из-за высокого уровня жизни сюда стремятся абсолютно разные люди и не всегда готовые интегрироваться. в Италии есть локальный мем "Attenzione, pickpocket!" запущенный женщиной из Венеции. Можешь глянуть в запрещенных сетях. Там много видео с воришками, и ты удивишься, что там, в основном, аборигены
живёшь а Италии и ничего не знаешь. Мне телевизор рассказал что тебя не ограбил мигрант потому что ты замёрз зимой, умер от голода весной.
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Dizzod
Ответ Андрей Рядькин
просто соловьев теперь не с Комо вещает, информация немного не актуальна
интересно у него на вилле газ был?
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Minuvert
Ответ proto88
Совсем совесть потеряли. Видимо эмигранты. Уж Сайнца всяко каждый итальянец в лицо должен знать
Тут, скорее всего, наоборот. Напали именно потому, что знали кто это и что можно хорошо поживиться.
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Gonshic
в Париже грабят среди белого дня, в Италия также. Это Запад, Дикий Запад )))))))
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Сергей Орлов
Как у Смолова.
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Папа Маши
Похоже просто на рекламное сообщение
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