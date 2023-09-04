Сайнс с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии
Карлос Сайнс стал жертвой неудавшегося ограбления после подиума на Гран-при Италии.
Гонщик «Феррари» занял третье место по итогам домашней для команды гонки.
Как передает La Gazzetta dello Sport, вечером 3 сентября в центре Милана к Сайнсу подошли двое мужчин, сняли с его руки часы и попытались скрыться. Испанец пустился в погоню, и с помощью прохожих ему удалось остановить грабителей и вернуть часы. Полиция арестовала злоумышленников.
По информации The Sun, речь идет о Richard Mille стоимостью 500 000 фунтов (около 630 000 долларов).
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А вот Ландо, его друг, 2 раза не догнал)
ещё и пытался атаковать!!!)))