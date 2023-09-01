Кристиан Хорнер ответил Хэмилтону: «Важно сражаться не только с напарниками. Некоторые даже не захотят выступать с Ферстаппеном в паре»
Кристиан Хорнер отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона о Максе Ферстаппене.
Пилот «Мерседеса» заявил, что все его напарники сильнее партнеров по команде Ферстаппена.
«У [Хэмилтона] всегда было преимущество над напарниками, но важно сражаться не только с напарниками, но и со всем остальным пелотоном. Безусловно, Макс показал, на что способен, и некоторые пилоты даже не захотят выступать с ним в паре», – поделился мыслями руководитель «Ред Булл».
Хорнер также высказался о том, что достижения Ферстаппена впечатляют не больше доминирования Михаэля Шумахера в составе «Феррари» в 2000-е:
«Странно такое говорить после семи лет доминирования.
Но, если говорить о позитивном, здорово, что он подписался еще на пару сезонов. Он все еще мотивирован, все еще готов к вызову. Уверен, он и Макс проведут пару сражений в ближайшие годы».
Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»
Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
ты лучше помни как молодой школьник Рассел слил в унитаз недосемикратную Люсю и не забывай об этом никогда!
Прости, но уже в 2021 году РБ взяли за привычку пинать Мерседес за их язык и у них хорошо получается.