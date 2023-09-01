Кристиан Хорнер ответил Хэмилтону: «Важно сражаться не только с напарниками. Некоторые даже не захотят выступать с Ферстаппеном в паре»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона о Максе Ферстаппене.

Пилот «Мерседеса» заявил, что все его напарники сильнее партнеров по команде Ферстаппена.

«У [Хэмилтона] всегда было преимущество над напарниками, но важно сражаться не только с напарниками, но и со всем остальным пелотоном. Безусловно, Макс показал, на что способен, и некоторые пилоты даже не захотят выступать с ним в паре», – поделился мыслями руководитель «Ред Булл».

Хорнер также высказался о том, что достижения Ферстаппена впечатляют не больше доминирования Михаэля Шумахера в составе «Феррари» в 2000-е:

«Странно такое говорить после семи лет доминирования.

Но, если говорить о позитивном, здорово, что он подписался еще на пару сезонов. Он все еще мотивирован, все еще готов к вызову. Уверен, он и Макс проведут пару сражений в ближайшие годы».

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32 комментария

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Paninaro
Ответ ALMANAC
Красава. Попустил шестикратного. Который устраивал кабинетные игры против Алонсо, слил под чистую титул второму номеру Росбергу, против которого работала большая часть мерседососов. Набил статку на Боттасе, разговоры ходили постоянно о неравных болидах. Сезон 2022 слит новичку команды (окей, этот сезон Расселл провалил). Всю борьбу за титулы с доугими компндами Хэм не тянул (исключение 2018). Проблемы Переса, это только его проблемы, а не Макса. Он своим напам пока не проигрывает
Дэну тапок слил 2 сезона из трёх. Не проигрывал он.)
+40
-14
+26
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mare ftw
Ответ Тима Тимощенко
тут боттаса вспоминают тепленькими словами, да он в квалах так не сливал никогда, я не верю в божество ферстапена особенно учитывая как он выиграл чемп 2021
Боттас как раз квалился всегда очень хорошо, а вот стартовал настолько же слабо
+15
0
+15
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RG26
Ответ Paninaro
Дэну тапок слил 2 сезона из трёх. Не проигрывал он.)
Где после этого Макс, и где после этого Дэн
+15
-7
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Тима Тимощенко
так а что не так то?) перец настолько сливает максу что разговоры о напарниках просто неизбежны, да прав хэм что практически все его напарники были сильнее, тут с любой стороны как ни посмотри, но надо сделать поправку на то что сама ред булл работает на одного гонщика так как не работали другие, этот сезон это прецедент, да серьёзно, такого доминирования не было даже в мерсах, сам перец в легком шоке и просто ничего уже не делает, он просто пассажир
+10
-4
+6
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Dmitry Shapaev
Ответ RG26
Где после этого Макс, и где после этого Дэн
Дэн точно также бы сейчас брал титулы, если бы его не вытеснили из редбул
+13
-8
+5
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Тима Тимощенко
Ответ mare ftw
Боттас как раз квалился всегда очень хорошо, а вот стартовал настолько же слабо
наблюдая за боттасом в мерсе я не могу сказать что он слабый гонщик, тем более что хуже переса, его поджимали конечно, но он показывал некое подобие борьбы, здесь же всё идёт вниз по наклонной, или переса уничтожили или он уничтожил сам себя, при этом он занимает почти уверенное 2 место в лз, магия, но если честно я уже давно смирился, если убрать ред булл то борьба ниже очень даже интересная
+5
-1
+4
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Minuvert
Ответ Mouse72
Сезон "Drive to survive" 2021 года показал, что у Хорнера реально зудит от Мерса, Тото и Луиса. Это реально что-то личное. Ну и сейчас только подтверждается. Любую фразу комментирует, ничего не пропускает. Казалось бы, 2 титула получили, 3й уже рядом. Но, видимо, хвост до сих пор болит так сильно, судя по постоянным ответкам
Вы по мыльный опере диагнозы ставите?
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RG26
Ответ Dmitry Shapaev
Дэн точно также бы сейчас брал титулы, если бы его не вытеснили из редбул
В кубке конструкторов брал бы (как и Гасли, и Албон), в личном абсолютно не факт, что обошел бы Макса, потому что это уже не тот сорвиголова из Торо Россо
+4
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vulturecrow
Ответ Paninaro
Дэну тапок слил 2 сезона из трёх. Не проигрывал он.)
один из трёх сезонов Макс начинал в Торро Россо. это был его второй сезон в Ф1. ему было примерно 12 лет ну или около того.
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irs118return
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Ответ Paninaro
Дэну тапок слил 2 сезона из трёх. Не проигрывал он.)
слил? молодой пилот слил опытному гонщику и что в этом не обычного или позорного?)
ты лучше помни как молодой школьник Рассел слил в унитаз недосемикратную Люсю и не забывай об этом никогда!
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Mouse72
Ответ grag68
Хорнер какую то ересь наплел. С сильным напарником, тапок мог оказаться вообще без титулов
Сезон "Drive to survive" 2021 года показал, что у Хорнера реально зудит от Мерса, Тото и Луиса. Это реально что-то личное. Ну и сейчас только подтверждается. Любую фразу комментирует, ничего не пропускает. Казалось бы, 2 титула получили, 3й уже рядом. Но, видимо, хвост до сих пор болит так сильно, судя по постоянным ответкам
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Grigpar
Ответ Mouse72
Я не доктор, чтобы диагнозы ставить. Можно называть фильм как угодно, но слова Хорнера оттуда не выкинешь. Его детские наскоки на Тото практически на каждой пресс-конфе говорят сами за себя. Ну и в 2022 и 2023 история продолжается уже без всяких фильмов
Ну да. Наскоки типо когда Тото плакал перед Хорнером о дельфинировании, будто бы находится на собрании анонимных алкоголиков, где ему Хорнер давал детские инженерные советы просто поднять машину.
Прости, но уже в 2021 году РБ взяли за привычку пинать Мерседес за их язык и у них хорошо получается.
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Роман
Ответ Dmitry Shapaev
Дэн точно также бы сейчас брал титулы, если бы его не вытеснили из редбул
Ну-ну.. если бы у бабушки был болт, то она была бы дедушкой. То же и про чемпионство Дэна. Ему бы сейчас зацепиться в Альфа Таури для начала после травмы, какой уж там болид РБ
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Багира!
Ответ vulturecrow
один из трёх сезонов Макс начинал в Торро Россо. это был его второй сезон в Ф1. ему было примерно 12 лет ну или около того.
Ему было 18 полноценных лет. А то, что мозгами ему было 12, что доказал сезон 2015, это его проблемы. При той степени гениальности, про которую расказывает доктор Марко, он должен был и в Торо Россо на подиум заезжать))
+3
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Тима Тимощенко
Ответ Grigpar
Переса до состояния голожопого усача с прической ваньки-станьки и разбитой психикой еще РБ не довели. Так, что тут РБ еще работать, что бы догнать Мерседес.
кажется они уже наблюдают плоды своей работы)
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Grigpar
Ответ Тима Тимощенко
наблюдая за боттасом в мерсе я не могу сказать что он слабый гонщик, тем более что хуже переса, его поджимали конечно, но он показывал некое подобие борьбы, здесь же всё идёт вниз по наклонной, или переса уничтожили или он уничтожил сам себя, при этом он занимает почти уверенное 2 место в лз, магия, но если честно я уже давно смирился, если убрать ред булл то борьба ниже очень даже интересная
Переса до состояния голожопого усача с прической ваньки-станьки и разбитой психикой еще РБ не довели. Так, что тут РБ еще работать, что бы догнать Мерседес.
+3
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Тима Тимощенко
Ответ Тима Тимощенко
так а что не так то?) перец настолько сливает максу что разговоры о напарниках просто неизбежны, да прав хэм что практически все его напарники были сильнее, тут с любой стороны как ни посмотри, но надо сделать поправку на то что сама ред булл работает на одного гонщика так как не работали другие, этот сезон это прецедент, да серьёзно, такого доминирования не было даже в мерсах, сам перец в легком шоке и просто ничего уже не делает, он просто пассажир
тут боттаса вспоминают тепленькими словами, да он в квалах так не сливал никогда, я не верю в божество ферстапена особенно учитывая как он выиграл чемп 2021
+7
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Багира!
Ответ Дмитрий Дудников
За Хэма болеешь? Если да, то ему, сейчас, можно предъявить гораздо больше, чем юному Ферстаппену. 7 титулов, большая з/п, которой у подавляющего большинства пилотов не было и не будет. Ни одной победы второй сезон. Проиграл Расселу в прошлом сезоне, что вообще как бы немыслимо при там-то статусе.
Нет. Я болею только за Риккардо. Хэмилтон такая же дутая фигура как и Ферст. Просто Макса берегут, и никуда его не отпустят и напарнику с ним соперничать не дадут. Пример Феттеля Марко и К многому научил, думаю)
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Дмитрий Дудников
Ответ Багира!
Ему было 18 полноценных лет. А то, что мозгами ему было 12, что доказал сезон 2015, это его проблемы. При той степени гениальности, про которую расказывает доктор Марко, он должен был и в Торо Россо на подиум заезжать))
За Хэма болеешь? Если да, то ему, сейчас, можно предъявить гораздо больше, чем юному Ферстаппену. 7 титулов, большая з/п, которой у подавляющего большинства пилотов не было и не будет. Ни одной победы второй сезон. Проиграл Расселу в прошлом сезоне, что вообще как бы немыслимо при там-то статусе.
+1
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checker
Лью накинул, Крис подхватил.. одни общие места, мыльная опера.. можно лишь умиляться, никаких далекоидущих выводов, никакого предмета для спора..)
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