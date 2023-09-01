Кристиан Хорнер ответил Хэмилтону: «Важно сражаться не только с напарниками. Некоторые даже не захотят выступать с Ферстаппеном в паре»

Кристиан Хорнер отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона о Максе Ферстаппене.

Пилот « » заявил, что все его напарники сильнее партнеров по команде Ферстаппена.

«У [Хэмилтона] всегда было преимущество над напарниками, но важно сражаться не только с напарниками, но и со всем остальным пелотоном. Безусловно, показал, на что способен, и некоторые пилоты даже не захотят выступать с ним в паре», – поделился мыслями руководитель «Ред Булл».

также высказался о том, что достижения Ферстаппена впечатляют не больше доминирования в составе « » в 2000-е:

«Странно такое говорить после семи лет доминирования.

Но, если говорить о позитивном, здорово, что он подписался еще на пару сезонов. Он все еще мотивирован, все еще готов к вызову. Уверен, он и Макс проведут пару сражений в ближайшие годы».

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram