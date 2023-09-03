Гидо ван дер Гарде: «Другович может стать основным пилотом «Альфа Ромео» в 2024 году»
Гидо ван дер Гарде предположил переход Фелипе Друговича в «Альфа Ромео».
По мнению нидерландца, Другович может стать основным пилотом в «Заубере», который до конца сезона-2023 выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео». Фелипе является действующим чемпионом «Формулы-2» и резервным гонщиком «Астон Мартин».
Швейцарский коллектив пока не продлил контракт с Чжоу Гуаньюем, соглашение истекает в конце 2023 года.
«Ходят истории, что [Другович] может перейти в другую команду в следующем году и стать основным пилотом в «Формуле-1». У него большой талант, он стал чемпионом «Формулы-2» и умеет выигрывать гонки.
[Быть резервным гонщиком] невероятно сложно, ты фактически весь год проводишь, сидя рядом с трассой. А когда садишься в болид, нужно следовать программе команды, и ты не можешь в полной мере продемонстрировать свои способности.
Ясно одно: парень очень хорош и, надеюсь, получит шанс в следующем сезоне – может, в «Альфа Ромео».
Заинтересована ли «Альфа Ромео»? Да. За ним стоят деньги, он быстрый пилот, чемпион «Формулы-2», у него есть опыт работы в текущей команде. Хорошее сочетание факторов», – сказал ван дер Гарде в интервью Viaplay.
Ранее итальянская пресса делилась информацией о том, что конкурентами Чжоу в борьбе за место в «Альфа Ромео» / «Заубере» является не только Другович, но и лидер «Формулы-2» Тео Пуршер.
«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)
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