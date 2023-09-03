Гидо ван дер Гарде: «Другович может стать основным пилотом «Альфа Ромео» в 2024 году»

Теги возможные переходы Заубер Гидо ван дер Гарде Формула-1 Формула-2 Астон Мартин Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Фелипе Другович Тео Пуршер Авто

Гидо ван дер Гарде предположил переход Фелипе Друговича в «Альфа Ромео».

По мнению нидерландца, Другович может стать основным пилотом в «Заубере», который до конца сезона-2023 выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео». Фелипе является действующим чемпионом «Формулы-2» и резервным гонщиком «Астон Мартин».

Швейцарский коллектив пока не продлил контракт с Чжоу Гуаньюем, соглашение истекает в конце 2023 года.

«Ходят истории, что [Другович] может перейти в другую команду в следующем году и стать основным пилотом в «Формуле-1». У него большой талант, он стал чемпионом «Формулы-2» и умеет выигрывать гонки.

[Быть резервным гонщиком] невероятно сложно, ты фактически весь год проводишь, сидя рядом с трассой. А когда садишься в болид, нужно следовать программе команды, и ты не можешь в полной мере продемонстрировать свои способности.

Ясно одно: парень очень хорош и, надеюсь, получит шанс в следующем сезоне – может, в «Альфа Ромео».

Заинтересована ли «Альфа Ромео»? Да. За ним стоят деньги, он быстрый пилот, чемпион «Формулы-2», у него есть опыт работы в текущей команде. Хорошее сочетание факторов», – сказал ван дер Гарде в интервью Viaplay.

Ранее итальянская пресса делилась информацией о том, что конкурентами Чжоу в борьбе за место в «Альфа Ромео» / «Заубере» является не только Другович, но и лидер «Формулы-2» Тео Пуршер.

«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)

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1 комментарий

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Михаил Блинов
Другович самый слабый чемпион Ф-2 за последние несколько лет. Что бы ему сесть нужны очень большие спонсорские деньги
+3
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+3
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