Гидо ван дер Гарде: «Другович может стать основным пилотом «Альфа Ромео» в 2024 году»

Гидо ван дер Гарде предположил переход Фелипе Друговича в «Альфа Ромео».

По мнению нидерландца, Другович может стать основным пилотом в « », который до конца сезона-2023 выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео». Фелипе является действующим чемпионом «Формулы-2» и резервным гонщиком « ».

Швейцарский коллектив пока не продлил контракт с , соглашение истекает в конце 2023 года.

«Ходят истории, что [Другович] может перейти в другую команду в следующем году и стать основным пилотом в «Формуле-1». У него большой талант, он стал чемпионом «Формулы-2» и умеет выигрывать гонки.

[Быть резервным гонщиком] невероятно сложно, ты фактически весь год проводишь, сидя рядом с трассой. А когда садишься в болид, нужно следовать программе команды, и ты не можешь в полной мере продемонстрировать свои способности.

Ясно одно: парень очень хорош и, надеюсь, получит шанс в следующем сезоне – может, в «Альфа Ромео».

Заинтересована ли «Альфа Ромео»? Да. За ним стоят деньги, он быстрый пилот, чемпион «Формулы-2», у него есть опыт работы в текущей команде. Хорошее сочетание факторов», – сказал ван дер в интервью Viaplay.

Ранее итальянская пресса делилась информацией о том, что конкурентами Чжоу в борьбе за место в «Альфа Ромео» / «Заубере» является не только Другович, но и лидер «Формулы-2» .

«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)

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