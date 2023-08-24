Составы команд «Формулы-1» на сезон-2024: известны 15 гонщиков из 20

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Большая часть команд «Формулы-1» определилась с пилотами на 2024 год.

Места в «Хаасе» сохранят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен, команда объявила об этом перед Гран-при Нидерландов.

Неясной остается ситуация с Льюисом Хэмилтоном – контракт семикратного чемпиона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года. Таким образом, на данный момент вакансии остаются в «Мерседесе», «Уильямсе», «Заубере» и «Альфа Таури».

Составы команд на сезон-2024
 
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (контракт до конца 2028 года), Серхио Перес (до 2024-го)
«Мерседес»: Джордж Расселл (многолетняя сделка), не объявлено
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (многолетняя сделка), Ланс Стролл (плавающий контракт)
«Феррари»: Шарль Леклер (до 2024-го), Карлос Сайнс (до 2024-го)
«Макларен»: Ландо Норрис (до 2025-го), Оскар Пиастри (до 2024-го)
«Альпин»: Эстебан Окон (до 2024-го), Пьер Гасли (многолетняя сделка)
«Уильямс»: Алекс Албон (многолетняя сделка), не объявлено
«Хаас»: Нико Хюлькенберг (до 2024-го), Кевин Магнуссен (до 2024-го)
«Заубер» (до конца сезона-2023 – «Альфа Ромео»): Валттери Боттас (многолетняя сделка), не объявлено
«Альфа Таури»: не объявлено
 

«Хаас» подтвердил Хюлькенберга и Магнуссена на сезон-2024

2 комментария

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Voltick
"Ланс Стролл (плавающий контракт)"

Какая элегантная формулировка:)
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