Составы команд «Формулы-1» на сезон-2024: известны 15 гонщиков из 20
Большая часть команд «Формулы-1» определилась с пилотами на 2024 год.
Места в «Хаасе» сохранят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен, команда объявила об этом перед Гран-при Нидерландов.
Неясной остается ситуация с Льюисом Хэмилтоном – контракт семикратного чемпиона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года. Таким образом, на данный момент вакансии остаются в «Мерседесе», «Уильямсе», «Заубере» и «Альфа Таури».
Составы команд на сезон-2024
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (контракт до конца 2028 года), Серхио Перес (до 2024-го)
«Мерседес»: Джордж Расселл (многолетняя сделка), не объявлено
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (многолетняя сделка), Ланс Стролл (плавающий контракт)
«Феррари»: Шарль Леклер (до 2024-го), Карлос Сайнс (до 2024-го)
«Макларен»: Ландо Норрис (до 2025-го), Оскар Пиастри (до 2024-го)
«Альпин»: Эстебан Окон (до 2024-го), Пьер Гасли (многолетняя сделка)
«Уильямс»: Алекс Албон (многолетняя сделка), не объявлено
«Хаас»: Нико Хюлькенберг (до 2024-го), Кевин Магнуссен (до 2024-го)
«Заубер» (до конца сезона-2023 – «Альфа Ромео»): Валттери Боттас (многолетняя сделка), не объявлено
«Альфа Таури»: не объявлено
Какая элегантная формулировка:)