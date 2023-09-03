Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»

Теги Гран-при Италии Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Оскар Пиастри Авто

Льюис Хэмилтон признал ответственность за инцидент с Оскаром Пиастри.

Пилот «Мерседеса» дошел до контакта с коллегой из «Макларена» на Гран-при Италии при попытке обгона. Льюис получил пятисекундный штраф, однако сохранил шестую позицию, в то время как Оскар был вынужден заехать в боксы за новым антикрылом и вылетел из очковой зоны.

«В последних гонках мы невероятно упорно сражаемся за каждую позицию. Сегодня мы стартовали на «харде», и было здорово создать разницу в составах, однако в начале заезда пришлось тяжело.

Я получил удовольствие от сражения в конце. Немного не повезло, и жаль, что я неправильно оценил просвет в борьбе с Пиастри. Это полностью моя вина, я сразу же подошел и извинился перед ним – идем дальше.

Я быстро понял, что вина, должно быть, на мне, так что хотел сообщить ему, что сделал это ненамеренно. Так поступают джентльмены, верно?» – сказал Хэмилтон.

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26 комментариев

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Yury Sin
Хах, Льюис все признал, извинился, Пиастри и тот удовлетворен, но у детей со спортса продолжает гореть от семикратного ) Впрочем, не ожидал иного )
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6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
+29
-15
+14
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DelNord
Ответ yevgeny
В чем молодец? Сломал гонку другому, поставил Макларен на бабло на новое крыло. И за это всего 5 секунд?
Гоночные инциденты и мелкие ошибки гонщиков случаются кругом и рядом.
Признание собственных ошибок и извинения - хороший тон, это поддерживает атмосферу и нормальные отношения в паддоке.
У Оскара, надо надеяться, впереди большая карьера, он еще и опыта наберется, и наошибается, и кучу крыльев поломает себе и другим. Так пусть и признавать вину, и извиняться тоже учится. Причем, вне зависимости от статуса.
+15
-5
+10
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yevgeny
Ответ DelNord
Льюис недооценил новичковость Оскара, ИМХО. Тому все надо, ни опыта, ни желания взвешивать риски пока явно недостаточно. Что и правильно, в дебютный год-то надо брать все по максимуму. Мне кажется, с учетом этого Льюис и полностью взял вину на себя, и сразу пошел извиняться, и озвучил тут же. То самое упомянутое джентльменское поведение. И молодец.
В чем молодец? Сломал гонку другому, поставил Макларен на бабло на новое крыло. И за это всего 5 секунд?
+19
-9
+10
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Mr. Grand
На ровном месте инцидент был. Глупое столкновение.
+8
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mmike
Ответ Ононаоно
Зачем нужны штрафы, если походу гонки ты их можешь отыграть? Получается нет наказания. Выбил с трассы соперника, не беда, просто отыграй пять секунд и вуаля.
А как было бы справедливо? Дисквалифицировать совсем?
+4
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Андрей Леонов
Ответ yevgeny
В чем молодец? Сломал гонку другому, поставил Макларен на бабло на новое крыло. И за это всего 5 секунд?
Пока ты спал, они договорились его повесить на суку. Хэм согласился. По идее, ты должен быть доволен:)
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Zver
Ответ 6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
В Сильвере была борьба колесо в колесо. Просто Макс закрыл калитку, а Льюис не стал уступать. Вылететь могли оба или мог вылететь Хэм. Получилось как получилось. Специально вынести в том повороте невозможно.
+11
-7
+4
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Rangawe
Ответ 6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
больше напоминало Монцу 21;)
+9
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Роман
Ответ Mr. Grand
На ровном месте инцидент был. Глупое столкновение.
Жалко молодого.
+5
-2
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евгений рычков
Ответ 6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
Ровно все наоборот. Тут Хэм подрезал Пиастри, там тапок подрезал Хэма. Здесь Хэм впереди и резал траекторию, там тапок уже был впереди и также резал траекторию.
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mmike
Ответ Дмитрий Фурсов
Стоп энд гоу (опционально +10 секунд еще в зависимости от тяжести проступка). Испортил гонку другому и виноват - получи серьезный штраф
Но ведь даже в таком случае получивший штраф может его отыграть. Таким образом, задача из первоначального комеентария "не иметь возможности отыграть штраф" не решается
+2
0
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arspurs9
Ответ Grigpar
Да, стюарты тогда со своим штрафом опозорились знатно. Сегодня в 1-м повороте аналогичной борьбы было валом. Сам Хэмильтон так Албона проходил.
А я что то не заметил такой борьбы сегодня, зато видел кучу машин, срезавших шикану, что бы не заехать на голову соперника) Особо стоит спросить напарника Макса)
+3
-1
+2
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Alexey Konev
Ответ Zver
В Сильвере была борьба колесо в колесо. Просто Макс закрыл калитку, а Льюис не стал уступать. Вылететь могли оба или мог вылететь Хэм. Получилось как получилось. Специально вынести в том повороте невозможно.
по-моему Хэма в него просто снесло, и известно что при ударе сзади в повороте с вероятностью 90%, вылетает тот кого бьют
+3
-1
+2
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Багира!
Ответ 6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
Вынос льюхой тапка, который сам себя вынес, поехав поперёк трассы?))
+9
-7
+2
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Орбит Орбит
стареет льюис
+4
-2
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sfairait
Ответ 6yrora_arz
очень честно. напомнило вынос льюхой тапка в сильверстоуне, макс в больницу, а льюха с победой.
Аптека за углом (с)
+1
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+1
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DelNord
Льюис недооценил новичковость Оскара, ИМХО. Тому все надо, ни опыта, ни желания взвешивать риски пока явно недостаточно.
Что и правильно, в дебютный год-то надо брать все по максимуму.
Мне кажется, с учетом этого Льюис и полностью взял вину на себя, и сразу пошел извиняться, и озвучил тут же. То самое упомянутое джентльменское поведение. И молодец.
+10
-9
+1
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Grigpar
Ответ Rangawe
больше напоминало Монцу 21;)
Да, стюарты тогда со своим штрафом опозорились знатно. Сегодня в 1-м повороте аналогичной борьбы было валом. Сам Хэмильтон так Албона проходил.
+5
-5
0
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Ононаоно
Зачем нужны штрафы, если походу гонки ты их можешь отыграть? Получается нет наказания. Выбил с трассы соперника, не беда, просто отыграй пять секунд и вуаля.
+6
-6
0
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Дмитрий Фурсов
Ответ mmike
А как было бы справедливо? Дисквалифицировать совсем?
Стоп энд гоу (опционально +10 секунд еще в зависимости от тяжести проступка). Испортил гонку другому и виноват - получи серьезный штраф
+1
-1
0
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Дмитрий Фурсов
Ответ mmike
Но ведь даже в таком случае получивший штраф может его отыграть. Таким образом, задача из первоначального комеентария "не иметь возможности отыграть штраф" не решается
Такой штраф отыграть гораздо сложнее. 5 секунд или ~40. Даже Ферстаппену такой штраф с высокой вероятностью не даст выиграть
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0
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