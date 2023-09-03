Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»

Льюис Хэмилтон признал ответственность за инцидент с Оскаром Пиастри.

Пилот « » дошел до контакта с коллегой из « » на Гран-при Италии при попытке обгона. Льюис получил пятисекундный штраф, однако сохранил шестую позицию, в то время как был вынужден заехать в боксы за новым антикрылом и вылетел из очковой зоны.

«В последних гонках мы невероятно упорно сражаемся за каждую позицию. Сегодня мы стартовали на «харде», и было здорово создать разницу в составах, однако в начале заезда пришлось тяжело.

Я получил удовольствие от сражения в конце. Немного не повезло, и жаль, что я неправильно оценил просвет в борьбе с Пиастри. Это полностью моя вина, я сразу же подошел и извинился перед ним – идем дальше.

Я быстро понял, что вина, должно быть, на мне, так что хотел сообщить ему, что сделал это ненамеренно. Так поступают джентльмены, верно?» – сказал .

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram