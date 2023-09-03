Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»
Льюис Хэмилтон признал ответственность за инцидент с Оскаром Пиастри.
Пилот «Мерседеса» дошел до контакта с коллегой из «Макларена» на Гран-при Италии при попытке обгона. Льюис получил пятисекундный штраф, однако сохранил шестую позицию, в то время как Оскар был вынужден заехать в боксы за новым антикрылом и вылетел из очковой зоны.
«В последних гонках мы невероятно упорно сражаемся за каждую позицию. Сегодня мы стартовали на «харде», и было здорово создать разницу в составах, однако в начале заезда пришлось тяжело.
Я получил удовольствие от сражения в конце. Немного не повезло, и жаль, что я неправильно оценил просвет в борьбе с Пиастри. Это полностью моя вина, я сразу же подошел и извинился перед ним – идем дальше.
Я быстро понял, что вина, должно быть, на мне, так что хотел сообщить ему, что сделал это ненамеренно. Так поступают джентльмены, верно?» – сказал Хэмилтон.
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Признание собственных ошибок и извинения - хороший тон, это поддерживает атмосферу и нормальные отношения в паддоке.
У Оскара, надо надеяться, впереди большая карьера, он еще и опыта наберется, и наошибается, и кучу крыльев поломает себе и другим. Так пусть и признавать вину, и извиняться тоже учится. Причем, вне зависимости от статуса.
Что и правильно, в дебютный год-то надо брать все по максимуму.
Мне кажется, с учетом этого Льюис и полностью взял вину на себя, и сразу пошел извиняться, и озвучил тут же. То самое упомянутое джентльменское поведение. И молодец.